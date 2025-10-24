Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Пятница 24 октября

Пятница 24 октября
Ученые раскрыли лежащий в основе выбора продуктов механизм – он долго оставался загадкой

128

Ученые из Университета Нагои сделали значительное открытие в области нейробиологии, выявив механизмы, которые регулируют предпочтения в выборе продуктов питания.

Долгое время исследователи пытались понять, каким образом формируются пищевые привычки млекопитающих и как нейронные цепи влияют на выбор тех или иных продуктов. Несмотря на то что ранее были изучены ключевые пути, отвечающие за общий объем потребляемых калорий, механизмы, контролирующие именно предпочтения в выборе пищи, оставались загадкой.

В ходе своих исследований японские ученые провели эксперименты с использованием 2-дезокси-D-глюкозы (2DG), вещества, вызывающего состояние глюкопривации. Это состояние активировало повышенное потребление высокожировой (HFD) и высокоуглеводной (HCD) пищи у лабораторных мышей. Ученые обнаружили, что данное явление связано с двумя независимыми нейронными цепями в паравентрикулярном ядре гипоталамуса (PVH), что впервые продемонстрировало дифференцированную регуляцию потребления жиров и углеводов на уровне центральной нервной системы.

В ходе экспериментов было установлено, что потребление HCD и HFD после введения 2DG регулируется разными нейронными группами, отмечает издание RidLife. В частности, AMPK-регулируемые нейроны кортикотропин-рилизинг-гормона (CRH) отвечают за увеличение потребления углеводов, тогда как нейроны, экспрессирующие рецептор меланокортина 4 (MC4R), контролируют потребление жиров. Это открытие подчеркивает сложность механизмов, управляющих пищевым поведением и предпочтениями.

Кроме того, исследователи выявили, что нейроны нейропептида Y (NPY) в ядре одиночного пути (NTS) и вентролатеральной области продолговатого мозга (VLM) активируют обе группы нейронов в гипоталамусе. Это указывает на то, что NPY-нейроны могут стимулировать потребление как высокожировой, так и высокоуглеводной пищи после воздействия 2DG. Однако в дугообразном ядре гипоталамуса (ARC) NPY-нейроны подавляют активность MC4R-нейронов, что приводит к увеличению потребления исключительно высокожировых продуктов.

Полученные данные экспериментально подтвердили наличие двух обособленных нейронных контуров в головном мозге, которые регулируют выбор между высокоуглеводной и высокожировой пищей. Это открытие имеет важные последствия для понимания нейронных механизмов, лежащих в основе формирования пищевых предпочтений и привычек.

Ранее было установлено, что диеты с высоким содержанием жиров и сахара могут негативно сказываться на работе мозга. Новые данные из Университета Нагои могут помочь разработать более эффективные стратегии для борьбы с ожирением и связанными с ним заболеваниями, а также улучшить качество жизни людей, страдающих от расстройств пищевого поведения. Исследования в этой области продолжаются, и дальнейшие открытия могут привести к новым подходам в лечении различных заболеваний, связанных с питанием.

Шоу-бизнес в Telegram

24 октября 2025, 13:29
Фото: Freepik
RidLife✓ Надежный источник

Россиян насторожили предупреждения о возможных опасных состояниях, скрывающихся за утренней усталостью. Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" раскрыл причины, которые могут вызывать ощущение разбитости и усталости после пробуждения.

В последние дни в российском блогерском сообществе разразился скандал, связанный с обвинениями в адрес Иды Галич и Ксении Бородиной. Настя Ивлеева обвинила их в том, что они якобы сговорились с мошенниками, которые взломали их аккаунты в одной из соцсетей.

В поселке Поросозеро Суоярвского района Карелии произошел трогательный случай, который стал настоящим примером доброты и отзывчивости. Местная жительница столкнулась с необычной проблемой: ее любимый кот забрался на фонарный столб и оказался в затруднительном положении, не в силах спуститься обратно.

Недавно в американских архивах было сделано поразительное открытие, связанное с загадочной скульптурой "Криптос", установленной у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. Эта работа художника Джима Сэнборна с 1990 года привлекла внимание криптографов, любителей головоломок и просто любопытных людей.

Завещание – это документ, который должен обеспечивать передачу имущества после смерти его владельца. Однако, несмотря на наличие завещания, нередко возникают ситуации, когда наследники остаются без наследства. Юрист Алина Лактионова объясняет, как защитить свои права и избежать неприятных сюрпризов. Завещание — это документ, который должен обеспечивать передачу имущества после ухода из жизни его владельца.

