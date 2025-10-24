Врачи предупреждают: это блюдо категорически нельзя заказывать в ресторане – смертельно опасно

Походы в ресторан для многих являются синонимом праздника и расслабления. Однако даже в самых дорогих заведениях таится опасность, связанная с употреблением определенных блюд.

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" назвала одно из таких блюд, которое, по ее мнению, категорически нельзя заказывать, если вы беспокоитесь о своем здоровье: это тар-тар в сочетании с сырым яйцом.

Малышева подробно объяснила, чем именно чревато употребление сырого мяса и яиц, даже если продукты кажутся свежими и качественными.

Тар-тар: эстетика с высоким риском

Тар-тар (или тартар) — это изысканное блюдо, представляющее собой мелко нарубленное сырое мясо (обычно говядина) или рыбу, часто приправленное специями и подаваемое с сырым желтком. Именно комбинация необработанных термически ингредиентов создает критический риск для здоровья.

Главные угрозы, по словам Елены Малышевой

1. Сальмонеллез — удар от сырого яйца

Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella.

Источник опасности: чаще всего источником сальмонеллы являются куриные яйца, которые в тартаре используются в сыром виде. Даже если скорлупа кажется чистой, бактерии могут находиться как на поверхности, так и внутри яйца.

Последствия: симптомы сальмонеллеза включают высокую температуру, сильную диарею, рвоту и боли в животе. В тяжелых случаях инфекция может привести к обезвоживанию и даже потребовать госпитализации.

2. Гельминтоз — угроза от сырого мяса

Гельминтозы — это заражение организма паразитическими червями (глистами). Это наиболее серьезная опасность, связанная с употреблением сырого мяса.

Источник опасности: сырая или недостаточно прожаренная говядина (которая используется в классическом тартаре) может содержать личинки бычьего цепня, свинины — личинки свиного цепня, а также других паразитов (например, трихинелл).

Последствия: если личинки попадают в организм, они могут вырасти в огромных червей, которые живут в кишечнике годами, вызывая интоксикацию, потерю веса, анемию и проблемы с пищеварением. В худших случаях личинки могут мигрировать в мышцы, мозг и другие внутренние органы, вызывая крайне тяжелые, порой смертельные, состояния.

Почему ресторан не дает гарантий?

Многие полагают, что в дорогих ресторанах риск минимален, так как используются только высококачественные продукты. Однако, как отмечает Малышева, ни один ресторан, каким бы высоким ни был его класс, не может на 100% гарантировать, что сырое мясо или яйцо не заражено:

Контроль качества мяса: заражение мяса паразитами происходит еще при жизни животного. Даже при тщательном ветеринарном контроле микроскопические личинки могут быть пропущены. Единственный надежный способ уничтожить их — это термическая обработка (варка, жарка) или глубокая заморозка.

Обработка яиц: мытье скорлупы перед подачей может снизить риск сальмонеллы, но не исключает его полностью.