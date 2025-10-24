Врачи предупреждают: это блюдо категорически нельзя заказывать в ресторане – смертельно опасно

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Пятница 24 октября

15:37Врачи предупреждают: это блюдо категорически нельзя заказывать в ресторане – смертельно опасно 13:29Ученые раскрыли лежащий в основе выбора продуктов механизм – он долго оставался загадкой 13:00Врач предупредил о скрывающихся за утренней усталостью опасных состояниях 11:15Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками 11:08В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства" 11:02В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер" 10:08Пожарные Карелии спасли забравшегося на фонарный столб кота 09:22Обнаружена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире 06:48Юрист подробно рассказала, как избежать потери наследства при наличии завещания 03:10Ежедневное употребление орехов снижает риск деменции – гастроэнтеролог 00:29Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование 21:26Осторожно, Филиппов день! 7 вещей, которые нельзя делать 24 октября, чтобы не навлечь беду 20:477 "красных флагов" за рулем: если заметили хоть один – немедленно остановитесь 19:36Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? 18:37Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона 17:16Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление 16:41Устрицы без паники: как есть морепродукты, чтобы сойти за своего в любом ресторане 15:39"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения 13:22В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей 12:5442-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом 11:54Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование 11:36Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 11:27Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги 10:42Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья 09:51В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты 09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах 06:25Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон 03:38Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить 00:14С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться 21:02Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 20:05Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 19:24Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений 18:46Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье 17:42"Рубли и золото": замминистра финансов дал россиянам четкий совет по хранению денег 16:32Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев 15:38Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования 13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Врачи предупреждают: это блюдо категорически нельзя заказывать в ресторане – смертельно опасно

Врачи предупреждают: это блюдо категорически нельзя заказывать в ресторане – смертельно опасно
132

Походы в ресторан для многих являются синонимом праздника и расслабления. Однако даже в самых дорогих заведениях таится опасность, связанная с употреблением определенных блюд.

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" назвала одно из таких блюд, которое, по ее мнению, категорически нельзя заказывать, если вы беспокоитесь о своем здоровье: это тар-тар в сочетании с сырым яйцом.

Малышева подробно объяснила, чем именно чревато употребление сырого мяса и яиц, даже если продукты кажутся свежими и качественными.

Тар-тар: эстетика с высоким риском

Тар-тар (или тартар) — это изысканное блюдо, представляющее собой мелко нарубленное сырое мясо (обычно говядина) или рыбу, часто приправленное специями и подаваемое с сырым желтком. Именно комбинация необработанных термически ингредиентов создает критический риск для здоровья.

Главные угрозы, по словам Елены Малышевой

1. Сальмонеллез — удар от сырого яйца

Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella.

Источник опасности: чаще всего источником сальмонеллы являются куриные яйца, которые в тартаре используются в сыром виде. Даже если скорлупа кажется чистой, бактерии могут находиться как на поверхности, так и внутри яйца.

Последствия: симптомы сальмонеллеза включают высокую температуру, сильную диарею, рвоту и боли в животе. В тяжелых случаях инфекция может привести к обезвоживанию и даже потребовать госпитализации.

2. Гельминтоз — угроза от сырого мяса

Гельминтозы — это заражение организма паразитическими червями (глистами). Это наиболее серьезная опасность, связанная с употреблением сырого мяса.

Источник опасности: сырая или недостаточно прожаренная говядина (которая используется в классическом тартаре) может содержать личинки бычьего цепня, свинины — личинки свиного цепня, а также других паразитов (например, трихинелл).

Последствия: если личинки попадают в организм, они могут вырасти в огромных червей, которые живут в кишечнике годами, вызывая интоксикацию, потерю веса, анемию и проблемы с пищеварением. В худших случаях личинки могут мигрировать в мышцы, мозг и другие внутренние органы, вызывая крайне тяжелые, порой смертельные, состояния.

Почему ресторан не дает гарантий?

Многие полагают, что в дорогих ресторанах риск минимален, так как используются только высококачественные продукты. Однако, как отмечает Малышева, ни один ресторан, каким бы высоким ни был его класс, не может на 100% гарантировать, что сырое мясо или яйцо не заражено:

  • Контроль качества мяса: заражение мяса паразитами происходит еще при жизни животного. Даже при тщательном ветеринарном контроле микроскопические личинки могут быть пропущены. Единственный надежный способ уничтожить их — это термическая обработка (варка, жарка) или глубокая заморозка.
  • Обработка яиц: мытье скорлупы перед подачей может снизить риск сальмонеллы, но не исключает его полностью.

Вывод Елены Малышевой прост: блюда, содержащие сырое мясо и сырые яйца, всегда несут в себе высокий и неоправданный риск заражения опасными инфекциями и паразитами. В то время как термическая обработка является единственной надежной защитой, отказываясь от нее, мы подвергаем себя смертельной опасности.

Шоу-бизнес в Telegram

24 октября 2025, 15:37
Фото: freepik.com
Первый канал / "Жить здорово!"✓ Надежный источник

По теме

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли

Ученые раскрыли лежащий в основе выбора продуктов механизм – он долго оставался загадкой

Ученые раскрыли лежащий в основе выбора продуктов механизм – он долго оставался загадкой
Ученые из Университета Нагои сделали значительное открытие в области нейробиологии, выявив механизмы, которые регулируют предпочтения в выборе продуктов питания. Долгое время исследователи пытались понять, каким образом формируются пищевые привычки млекопитающих и как нейронные цепи влияют на выбор тех или иных продуктов.

Врач предупредил о скрывающихся за утренней усталостью опасных состояниях

Врач предупредил о скрывающихся за утренней усталостью опасных состояниях
Россиян насторожили предупреждения о возможных опасных состояниях, скрывающихся за утренней усталостью. Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" раскрыл причины, которые могут вызывать ощущение разбитости и усталости после пробуждения.

Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками

Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками
В последние дни в российском блогерском сообществе разразился скандал, связанный с обвинениями в адрес Иды Галич и Ксении Бородиной. Настя Ивлеева обвинила их в том, что они якобы сговорились с мошенниками, которые взломали их аккаунты в одной из соцсетей.

Пожарные Карелии спасли забравшегося на фонарный столб кота

Пожарные Карелии спасли забравшегося на фонарный столб кота
В поселке Поросозеро Суоярвского района Карелии произошел трогательный случай, который стал настоящим примером доброты и отзывчивости. Местная жительница столкнулась с необычной проблемой: ее любимый кот забрался на фонарный столб и оказался в затруднительном положении, не в силах спуститься обратно.

Обнаружена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире

Обнаружена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире
Недавно в американских архивах было сделано поразительное открытие, связанное с загадочной скульптурой "Криптос", установленной у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. Эта работа художника Джима Сэнборна с 1990 года привлекла внимание криптографов, любителей головоломок и просто любопытных людей.

Выбор читателей

22/10СрдВсегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 23/10ЧтвЧто произойдет с телом, если есть мед каждый день? 23/10ЧтвОсторожно, Филиппов день! 7 вещей, которые нельзя делать 24 октября, чтобы не навлечь беду 22/10СрдСиноптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 23/10Чтв42-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом 22/10СрдПочему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений