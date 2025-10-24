Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками

В последние дни в российском блогерском сообществе разразился скандал, связанный с обвинениями в адрес Иды Галич и Ксении Бородиной.

Настя Ивлеева обвинила их в том, что они якобы сговорились с мошенниками, которые взломали их аккаунты в одной из соцсетей. Эта новость вызвала бурную реакцию как среди подписчиков, так и среди самих блогеров.

Ситуация вокруг кражи аккаунтов стала настоящей проблемой для многих российских звезд. Ида Галич и Ксения Бородина смогли вернуть доступ к своим страницам, однако другие, такие как Оксана Самойлова и Ольга Бузова, до сих пор борются за восстановление связи с фанатами. В то время как некоторые пользователи начали высказывать недоверие к искренности блогеров, распространяя слухи о том, что они сами отдают доступ мошенникам ради повышения популярности.

В медиа-издании "Настежь" было опубликовано видео с мужчиной, который утверждал, что звезды действительно могли быть замешаны в этом деле. После выхода материала Ксения Бородина не смогла сдержать эмоций и резко ответила Ивлеевой. Она подчеркнула, что пережила настоящий стресс во время восстановления доступа к своему аккаунту и не понимает, зачем ей или другим блогерам подобные обвинения.

"Настя, ты что, с ума сошла? Ты сама знаешь, каково это — когда тебя хейтят! Зачем тебе это?" — цитирует Бородину женский журнал Клео.ру.

Ее слова стали поддержкой для многих других блогеров, которые также столкнулись с подобными проблемами. Ида Галич, которая когда-то была близкой подругой Ивлеевой, также высказала свое недоумение по поводу обвинений. Она отметила, что такие теории могут выдвигать только те, кто не понимает сложности жизни блогеров. Галич вспомнила о собственном опыте: ее аккаунт был взломан сразу после родов, и она испытывала огромный стресс из-за необходимости совмещать заботу о ребенке с попытками вернуть доступ к своему блогу.

После резкой критики со стороны коллег Ивлеева решила ответить на обвинения. Она заявила, что ее команда лишь представила одну из версий происходящего и что подобные обсуждения присутствуют в других медиа. "Мы просто показываем разные точки зрения. Это редакционный контент," — пояснила Настя. Однако именно ее слова вызвали наибольшее недовольство среди других блогеров.

Важно отметить, что Ивлеева и Галич начинали свой путь в блоггинге вместе и были лучшими подругами. Однако со временем их пути разошлись, и теперь их отношения выглядят достаточно напряженными. Скандал вокруг обвинений в сговоре с мошенниками только усугубил ситуацию и привлек внимание общественности к проблеме кражи аккаунтов в социальных сетях.