Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками

Пятница 24 октября

11:15Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками 11:08В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства" 11:02В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер" 10:08Пожарные Карелии спасли забравшегося на фонарный столб кота 09:22Обнаружена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире 06:48Юрист подробно рассказала, как избежать потери наследства при наличии завещания 03:10Ежедневное употребление орехов снижает риск деменции – гастроэнтеролог 00:29Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование 21:26Осторожно, Филиппов день! 7 вещей, которые нельзя делать 24 октября, чтобы не навлечь беду 20:477 "красных флагов" за рулем: если заметили хоть один – немедленно остановитесь 19:36Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? 18:37Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона 17:16Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление 16:41Устрицы без паники: как есть морепродукты, чтобы сойти за своего в любом ресторане 15:39"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения 13:22В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей 12:5442-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом 11:54Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование 11:36Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 11:27Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги 10:42Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья 09:51В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты 09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах 06:25Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон 03:38Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить 00:14С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться 21:02Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 20:05Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 19:24Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений 18:46Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье 17:42"Рубли и золото": замминистра финансов дал россиянам четкий совет по хранению денег 16:32Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев 15:38Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования 13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе
Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками
168

В последние дни в российском блогерском сообществе разразился скандал, связанный с обвинениями в адрес Иды Галич и Ксении Бородиной.

Настя Ивлеева обвинила их в том, что они якобы сговорились с мошенниками, которые взломали их аккаунты в одной из соцсетей. Эта новость вызвала бурную реакцию как среди подписчиков, так и среди самих блогеров.

Ситуация вокруг кражи аккаунтов стала настоящей проблемой для многих российских звезд. Ида Галич и Ксения Бородина смогли вернуть доступ к своим страницам, однако другие, такие как Оксана Самойлова и Ольга Бузова, до сих пор борются за восстановление связи с фанатами. В то время как некоторые пользователи начали высказывать недоверие к искренности блогеров, распространяя слухи о том, что они сами отдают доступ мошенникам ради повышения популярности.

В медиа-издании "Настежь" было опубликовано видео с мужчиной, который утверждал, что звезды действительно могли быть замешаны в этом деле. После выхода материала Ксения Бородина не смогла сдержать эмоций и резко ответила Ивлеевой. Она подчеркнула, что пережила настоящий стресс во время восстановления доступа к своему аккаунту и не понимает, зачем ей или другим блогерам подобные обвинения.

"Настя, ты что, с ума сошла? Ты сама знаешь, каково это — когда тебя хейтят! Зачем тебе это?" — цитирует Бородину женский журнал Клео.ру.

Ее слова стали поддержкой для многих других блогеров, которые также столкнулись с подобными проблемами. Ида Галич, которая когда-то была близкой подругой Ивлеевой, также высказала свое недоумение по поводу обвинений. Она отметила, что такие теории могут выдвигать только те, кто не понимает сложности жизни блогеров. Галич вспомнила о собственном опыте: ее аккаунт был взломан сразу после родов, и она испытывала огромный стресс из-за необходимости совмещать заботу о ребенке с попытками вернуть доступ к своему блогу.

После резкой критики со стороны коллег Ивлеева решила ответить на обвинения. Она заявила, что ее команда лишь представила одну из версий происходящего и что подобные обсуждения присутствуют в других медиа. "Мы просто показываем разные точки зрения. Это редакционный контент," — пояснила Настя. Однако именно ее слова вызвали наибольшее недовольство среди других блогеров.

Важно отметить, что Ивлеева и Галич начинали свой путь в блоггинге вместе и были лучшими подругами. Однако со временем их пути разошлись, и теперь их отношения выглядят достаточно напряженными. Скандал вокруг обвинений в сговоре с мошенниками только усугубил ситуацию и привлек внимание общественности к проблеме кражи аккаунтов в социальных сетях.

24 октября 2025, 11:15
Настя Ивлеева. Кадр: YouTube
Клео.ру✓ Надежный источник

Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Пожарные Карелии спасли забравшегося на фонарный столб кота
В поселке Поросозеро Суоярвского района Карелии произошел трогательный случай, который стал настоящим примером доброты и отзывчивости. Местная жительница столкнулась с необычной проблемой: ее любимый кот забрался на фонарный столб и оказался в затруднительном положении, не в силах спуститься обратно.

Обнаружена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире
Недавно в американских архивах было сделано поразительное открытие, связанное с загадочной скульптурой "Криптос", установленной у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. Эта работа художника Джима Сэнборна с 1990 года привлекла внимание криптографов, любителей головоломок и просто любопытных людей.

Юрист подробно рассказала, как избежать потери наследства при наличии завещания
Завещание – это документ, который должен обеспечивать передачу имущества после смерти его владельца. Однако, несмотря на наличие завещания, нередко возникают ситуации, когда наследники остаются без наследства. Юрист Алина Лактионова объясняет, как защитить свои права и избежать неприятных сюрпризов. Завещание — это документ, который должен обеспечивать передачу имущества после ухода из жизни его владельца.

Ежедневное употребление орехов снижает риск деменции – гастроэнтеролог
Деменция – это серьезное заболевание, которое затрагивает миллионы людей по всему миру. С возрастом риск развития когнитивных нарушений увеличивается, и поэтому важно искать доступные способы их профилактики.

Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование
Согласно данным аналитической компании "Нильсен", в России наблюдается заметное снижение продаж молочной продукции. Согласно данным аналитической компании "Нильсен", в России наблюдается заметное снижение продаж молочной продукции.

