Пятница 24 октября

Врач предупредил о скрывающихся за утренней усталостью опасных состояниях

Врач предупредил о скрывающихся за утренней усталостью опасных состояниях
79

Россиян насторожили предупреждения о возможных опасных состояниях, скрывающихся за утренней усталостью.

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" раскрыл причины, которые могут вызывать ощущение разбитости и усталости после пробуждения. Он отметил, что это явление может быть связано не только с недосыпом, но и с рядом серьезных медицинских проблем.

Агапкин объяснил, что утренняя усталость может быть классическим признаком осенней астении. Это состояние часто возникает в результате сочетания различных факторов, таких как сокращение светового дня, что влияет на выработку серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение и качество сна. В осенний и зимний периоды, когда световой день становится короче, многие люди начинают испытывать хроническую усталость и упадок сил.

Однако врач подчеркнул, что за этим состоянием могут скрываться и более серьезные проблемы со здоровьем. Одной из причин утренней усталости может быть дефицит витамина D. Этот витамин играет важную роль в поддержании иммунной системы и общего состояния организма. Его нехватка может привести к снижению энергии и повышенной утомляемости.

Кроме того, Агапкин упомянул о возможных нарушениях в работе щитовидной железы. Гипотиреоз, например, может вызывать симптомы, такие как усталость, депрессия и ухудшение памяти. Если щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов, это может значительно сказаться на общем состоянии здоровья.

Еще одной причиной утренней разбитости врач назвал анемию — состояние, при котором уровень гемоглобина в крови снижается. Это приводит к недостаточному насыщению тканей кислородом, что также может вызывать чувство усталости и слабости. Анемия часто сопровождается такими симптомами, как головокружение, бледность кожи и быстрая утомляемость.

Агапкин также напомнил о важности регулярного мониторинга своего здоровья и своевременного обращения к врачу при появлении тревожных симптомов. Он рекомендовал россиянам вести активный образ жизни, правильно питаться и следить за уровнем витаминов в организме

Ранее в программе "О самом главном" Сергей Агапкин делился советами по поддержанию здоровья сердца в холодное время года. В частности, он рекомендовал ограничить потребление кофе, так как чрезмерное употребление этого напитка может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

Врачи призывают людей не игнорировать утреннюю усталость и обращать внимание на свое самочувствие. Устранение причин этого состояния может помочь не только улучшить качество жизни, но и предотвратить развитие более серьезных заболеваний. Важно помнить, что здоровье — это залог активной жизни и хорошего самочувствия в любое время года.

24 октября 2025, 13:00
Фото: Freepik
