Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование

В последние годы кофе стал неотъемлемой частью жизни многих россиян, и его потребление продолжает расти. Согласно исследованию, проведенному финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», 32% граждан страны тратят на кофе с собой от трех до пяти тысяч рублей в месяц. Это значительная сумма, особенно учитывая, что для многих это просто привычка, а не необходимость.

Интересно, что 26% опрошенных заявили, что их расходы на кофе с собой составляют менее 500 рублей в месяц. Это может свидетельствовать о том, что некоторые люди предпочитают готовить кофе дома или просто не являются поклонниками этого напитка. В то же время 16% респондентов тратят от 500 до полутора тысяч рублей, а 12% — от 1,5 до трех тысяч рублей. Наиболее активно кофе покупают те, кто готов потратить более десяти тысяч рублей в месяц — таких всего 2%.

Опрос также показал, что 11% россиян покупают кофе с собой хотя бы раз в день, а 3% делают это несколько раз в день. Это подчеркивает растущую популярность кофе как удобного и быстрого способа поднять настроение и получить заряд энергии. Однако почти 30% респондентов признались, что вообще не покупают кофе на вынос. Это может быть связано с различными факторами, такими как предпочтение домашнего приготовления или экономия.

С точки зрения влияния на бюджет, 42% опрошенных считают, что расходы на кофе с собой лишь немного увеличивают их месячные траты. Интересно, что 29% вообще не заметили влияния этих расходов на свои финансы. Однако 26% респондентов отметили, что кофе на вынос существенно сказывается на их бюджете. Это подчеркивает важность осознания своих расходов и планирования бюджета.

Согласно данным Росстата, в сентябре цена килограмма растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей. Это поднимает вопрос о том, насколько долго россияне будут готовы тратить такие суммы на кофе, особенно в условиях экономической нестабильности и роста цен на продукты питания.

Расходы россиян на кофе с собой становятся все более значимой темой для обсуждения. С одной стороны, это отражает растущую культуру потребления кофе и его популярность среди населения. С другой стороны, это ставит перед многими вопрос о финансовой грамотности и умении управлять своими расходами. Важно помнить, что даже небольшие траты могут складываться в значительные суммы, если их не контролировать.