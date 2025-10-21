Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Вторник 21 октября

19:06"Учиться раньше и дольше": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Учиться раньше и дольше": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование

"Учиться раньше и дольше": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование
84

В российской системе образования вновь обсуждается идея, которая может кардинально изменить привычный школьный уклад.

В Общественной палате РФ выступили с предложением о продлении полного среднего образования до 12 лет. Главным аргументом в пользу реформы является не просто желание растянуть учебный процесс, а необходимость адаптации к постоянно усложняющейся программе.

Перегрузка программы: почему 11 лет уже недостаточно?

Представители Общественной палаты РФ заявили, что ключевая причина, по которой необходимо переходить на 12-летнее обучение, кроется в стремительном увеличении объема и сложности учебного материала:

"Школьная программа с каждым годом усложняется, и появляется больше предметов", — подчеркнули эксперты.

Современные стандарты требуют от школьников не только освоения обширной базы фундаментальных знаний, но и изучения новых дисциплин, связанных с технологиями, финансовой грамотностью и междисциплинарными навыками. В результате, чтобы вместить весь необходимый материал, учебный план становится чрезмерно плотным.

Продление срока обучения на один год позволит снизить нагрузку на учеников, дать учителям больше времени на качественное объяснение сложных тем и, возможно, ввести более мягкий график сдачи экзаменов.

Ранняя подготовка: дети уже начинают раньше

Еще один важный фактор, отмеченный сторонниками реформы, — это фактически существующая тенденция к более раннему старту образования.

Многих детей начинают активно готовить к школе уже с пяти-шести лет. Они посещают подготовительные курсы, секции раннего развития, осваивая основы чтения и счета задолго до официального первого класса. Таким образом, дети, входящие в школу, уже имеют определенную базу, а увеличение общего срока обучения лишь легализует этот процесс, сделав его более структурированным и менее стрессовым для малышей.

Международный опыт и перспективы

Стоит отметить, что 12-летняя система среднего образования является стандартом для многих развитых стран мира, включая большинство европейских государств, США, Канаду, Японию и другие. Переход к 12-летке в России может быть шагом к большей гармонизации отечественной образовательной системы с международными стандартами.

Эксперты полагают, что введение дополнительного года обучения позволит:

  • Снизить стресс: равномерно распределить учебную нагрузку.
  • Углубить знания: уделить больше времени сложным предметам, необходимым для поступления в вузы.
  • Повысить качество: сделать переход из младшей школы в среднюю, а затем в старшую более плавным и продуманным.

Предложение Общественной палаты открывает широкую дискуссию о будущем российского образования и его готовности к вызовам XXI века

Шоу-бизнес в Telegram

21 октября 2025, 19:06
Фото: freepik.com
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

По теме

Что произойдет с телом, если есть мед каждый день?

"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются

"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются
Существует распространенное заблуждение, что высокоинтеллектуальные люди должны отличаться исключительным самообладанием и спокойствием. Новое исследование неврологов переворачивает все с ног на голову: оказывается, чем выше интеллект человека, тем легче его вывести из себя.

Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей

Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей
Суставы – это основа нашей подвижности и активной жизни. С возрастом, а также при постоянных физических нагрузках, хрящевая ткань изнашивается, что приводит к боли, скованности и дискомфорту. К счастью, поддержать гибкость и прочность суставов можно не только с помощью аптечных препаратов, но и включив в свой рацион несколько простых и очень эффективных напитков.

"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем

"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем
Аврора Киба, известная своей нелюбовью к скучным и сдержанным публикациям, в очередной раз заставила публику говорить о себе. Молодая избранница Григория Лепса, которая не прочь подразнить подписчиков провокационными выходами, на этот раз выдала цитату о браке и мужчинах, вызвавшую настоящий ажиотаж в комментариях.

День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу?

День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу?
21 октября в народном календаре – важный рубеж, день, когда осень окончательно уступает место предзимью. Наши предки верили, что 21 октября — день строгих правил и особого труда.

Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт

Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт
Терапевт Анастасия Агаева предупредила о вреде привычки отсыпаться на выходных, которая широко распространена среди людей, стремящихся компенсировать недосыпание в течение недели. Врач акцентировала внимание на том, что попытки наверстать упущенный сон не только неэффективны, но и могут привести к серьезным нарушениям в организме.

Выбор читателей

20/10ПндЗвездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 20/10ПндПриродные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20/10ПндБывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 20/10Пнд75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 20/10Пнд"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком