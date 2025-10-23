Осторожно, Филиппов день! 7 вещей, которые нельзя делать 24 октября, чтобы не навлечь беду

В старину этот день был окутан множеством поверий и запретов, которые строго соблюдались, чтобы избежать бед и привлечь в дом благополучие.



24 октября в народном календаре известно как Филиппов день, или Филиппова канитель. Рассказываем, какие действия, согласно народным приметам, находятся под строгим запретом в этот день.

Основные запреты дня

Наши предки верили, что 24 октября — день, требующий особой осторожности и соблюдения определенных правил. Вот главные из них:

Финансовые операции и долги. Категорически запрещалось пересчитывать деньги, особенно свои сбережения — считалось, что это может привести к их скорой потере. Также не рекомендовалось давать в долг, особенно после полудня, чтобы деньги не "застряли" у должника. Важные сделки, покупки и подписание документов советовали отложить на более благоприятное время.

Конфликты и ссоры. В этот день старались избегать любых конфликтов, ссор и обид. Считалось, что негативные эмоции и резкие слова могут навлечь неприятности.

Лень и безделье. Филиппов день не терпел лени. Откладывание дел на потом могло привести к проблемам и неприятностям в будущем. Напротив, уборка в доме приветствовалась — верили, что это помогает избавиться от негативной энергии и привлечь богатство.

Обращение с огнем. Игры с огнем 24 октября были под строгим запретом. Считалось, что это может привлечь в дом злых духов, а также привести к несчастьям и бедам.

Взаимодействие с природой. Молодым девушкам не рекомендовалось в одиночку ходить в лес. Предки верили, что в этот день нечистая сила может напасть и увести в чащу. Также существовал запрет смотреть на ворон или считать их, чтобы не навлечь на себя беду.

Запреты, касающиеся внешности и здоровья

Особое внимание в Филиппов день уделялось внешности и здоровью. Существовал ряд специфических запретов:

Маникюр и педикюр. Считалось, что, делая маникюр или педикюр в этот день, можно "срезать" свое здоровье и навлечь на себя болезни.

Стрижка волос. Под запретом была и стрижка волос. По поверью, это могло "укоротить" удачу, а для тех, кто в отношениях, — и любовь.

Лунный свет. Незамужним девушкам советовали избегать лунного света. Верили, что луна в этот день может забрать молодость и красоту, создав сложности в личной жизни.

Свадьба и важные решения

Считалось, что свадьба, сыгранная 24 октября, не принесет счастья. Также день считался неблагоприятным для принятия важных деловых решений.

Несмотря на то, что многие из этих примет сегодня могут показаться суевериями, они являются частью культурного наследия и отражают быт и мировоззрение наших предков.