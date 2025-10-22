Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление

Специалист объяснил, почему важно учитывать положение тела при проведении замеров.

Доктор Александр Мясников недавно поделился важной информацией в своем Телеграм-канале. Так, он подчеркнул необходимость регулярного измерения артериального давления не только в сидячем положении, но и лежа. Эта рекомендация основана на научных исследованиях и личном опыте врача, который посвятил изучению влияния положения тела на гемодинамику свою кандидатскую диссертацию.

Почему положение тела влияет на артериальное давление?

Давление крови в сосудах зависит от множества факторов, одним из которых является поза человека. Когда мы меняем положение тела, изменяется распределение крови в организме, что непосредственно сказывается на показателях артериального давления. По словам доктора Мясникова, новое исследование подтвердило важность учета этого фактора при диагностике гипертонии.

Основные выводы исследования:

Большинство людей имеет повышенные показатели давления как в сидячем, так и в лежачем положении.

У 16% пациентов гипертензия проявляется только в горизонтальном положении.

Повышенное давление в положении лежа представляет собой отдельный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как стенокардия и инфаркт миокарда.

Практические советы доктора Мясникова

Для точной оценки состояния своего здоровья доктор рекомендует регулярно проводить замеры артериального давления в двух основных позициях:

Сидя — традиционный метод измерения, знакомый большинству людей. Лежа — дополнительный способ диагностики, позволяющий выявить скрытые формы гипертонии.

"Если ваше давление кажется вам нормальным, попробуйте измерить его снова, находясь в горизонтальном положении!" — призывает врач.

Регулярное проведение измерений в обоих положениях позволит своевременно обнаружить возможные проблемы и принять необходимые меры для предотвращения осложнений.