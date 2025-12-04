Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Четверг 4 декабря

Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости

Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости
Возможно, мы годами добровольно лишали себя крайне полезного продукта.

Привычка снимать и откладывать в сторону хрустящую куриную шкурку сидит в нас так крепко, будто это правило здорового питания номер один. Нас убедили, что это сплошной жир, холестерин и пустые калории.

Однако, как рассказала врач интегративной медицины Ирина Баранова в своем Telegram-канале, куриная (а также утиная и гусиная) шкурка — это не вредность, а ценный источник питательных веществ. Давайте разберем главные мифы.

Миф №1: "Это вредный жир и холестерин"

Да, в шкурке есть жир, но не тот, которого стоит бояться. В основном это олеиновая кислота (та же, что и в оливковом масле) и умеренное количество насыщенных жиров. Эти компоненты необходимы для поддержания гормонального баланса, здоровья мозга и усвоения жирорастворимых витаминов (A, D, E, K).

Что касается холестерина, то современные исследования давно показали: холестерин из пищи у большинства людей практически не влияет на его уровень в крови. Гораздо больший вред наносят трансжиры и избыток сахара, а не натуральные жиры из цельных продуктов.

Миф №2: "В ней нет ничего, кроме калорий"

На самом деле, шкурка — это концентрат полезных элементов, в первую очередь коллагена и аминокислоты глицина.

  • Коллаген — главный строительный белок для нашей кожи, суставов, костей и стенок кишечника. Именно его недостаток приводит к появлению морщин и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.
  • Глицин — важная аминокислота, которая успокаивает нервную систему, улучшает качество сна, поддерживает процессы детоксикации в печени и борется с воспалениями.

Получается, что съедая шкурку, вы получаете порцию ценных веществ, за которыми многие охотятся в виде дорогостоящих БАДов.

А теперь — самое главное. Важный нюанс

Все полезные свойства шкурки относятся только к птице, выращенной в правильных условиях: на свободном выгуле и натуральном корме, без применения антибиотиков и гормонов роста.

Дело в том, что жировая ткань способна накапливать в себе токсины и остатки лекарственных препаратов. Поэтому шкурка промышленного бройлера из супермаркета может принести больше вреда, чем пользы.

Как приготовить, чтобы было вкусно и полезно?

Чтобы извлечь из продукта максимум пользы, избегайте жарки во фритюре и сильного обугливания. Оптимальный способ — запекание.

  • Готовьте птицу целиком. Так и мясо, и шкурка получаются сочнее.
  • Используйте травы. Розмарин, тимьян не только добавляют аромат, но и являются антиоксидантами.
  • Сбрызните лимоном. Витамин C, добавленный к готовому блюду, улучшает усвоение коллагена.
  • Ешьте с овощами. Клетчатка поможет пищеварению и сбалансирует прием жиров.

В итоге, подход к куриной шкурке — это не вопрос диеты, а вопрос осознанного выбора продуктов. Если вы уверены в качестве птицы, смело наслаждайтесь хрустящей корочкой, получая от еды и удовольствие, и пользу.

4 декабря 2025, 17:38
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

