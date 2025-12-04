Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

3 декабря

00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте
Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте

Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте
213

Россиянам, отправляющимся отдыхать в Египет, настоятельно рекомендуют быть особенно внимательными к новой мошеннической схеме, которая затрагивает путешественников, особенно тех, кто путешествует в одиночку.

Известно, мошенники представляются фотографами и предлагают сделать фотографии отдыхающим на их мобильные устройства. Однако после того как кадры сделаны, они отказываются вернуть смартфоны, требуя деньги за возвращение гаджетов. Эта схема становится все более распространенной, и туристы, не подозревающие о возможной опасности, могут легко стать жертвами таких уловок.

Гиды и опытные путешественники советуют не передавать свои телефоны незнакомым людям. Это правило особенно актуально для одиноких путешественников, которые могут оказаться более уязвимыми для манипуляций. Мошенники часто используют психологические приемы, чтобы заставить жертву почувствовать себя обязанной или запуганной, что делает их действия еще более коварными.

Кроме того, стоит отметить, что в последнее время в Египте также произошло увеличение стоимости виз для иностранных граждан, включая россиян. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил повышение цены на въездной документ с 25 до 45 долларов США (что эквивалентно примерно 1,9 тысячи до 3,4 тысячи рублей). Это решение может повлиять на количество российских туристов, желающих посетить страну.

С учетом этих факторов важно заранее подготовиться к поездке и ознакомиться с рекомендациями по безопасности. Туристам следует избегать рискованных ситуаций и быть внимательными к окружению. В случае возникновения неприятных ситуаций важно знать, как действовать — например, сохранять спокойствие и обращаться за помощью к местным властям или консульству.

Чтобы избежать неприятных инцидентов, рекомендуется также использовать различные приложения для обмена сообщениями и социальных сетей, которые позволяют делиться своими координатами с близкими. Это даст возможность родным быть в курсе местонахождения путешественника и поможет обеспечить дополнительную безопасность.

Поездка в Египет может стать незабываемым опытом, если соблюдать меры предосторожности и быть внимательным к окружающим. Мошеннические схемы существуют везде, и важно оставаться бдительными, чтобы избежать неприятностей. Путешествия должны приносить радость и новые впечатления, а не страх и беспокойство.

4 декабря 2025, 00:15
Фото: Freepik
