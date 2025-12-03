"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год

Семья Дибровых появились на светском мероприятии.

Разведенные Дмитрий и Полина Дибровы доказали, что расставание — не повод отказываться от семейных традиций и хороших шуток. На первом совместном выходе в свет они раскрыли планы на Новый год корреспонденту Клео.ру.



Их появление с тремя сыновьями на премьере шоу "Щелкунчик" стало главным событием вечера. Улыбающиеся и спокойные, они демонстрировали идеальную модель отношений после расставания.

"Чтобы ни происходило между взрослыми, время Нового года – семейное", — мудро заметила Полина.

Разумеется, всех интересовал главный вопрос: где же эта образцовая семья проведет праздник?

И Дмитрий Дибров, верный своему стилю мастера эпатажа, не разочаровал. На вопрос о возможном семейном путешествии он выдал поистине феерический план.

"Думаю, что мы полетим в Лапландию. Там же, скорее всего, нарядим синего слона, кроме того, придется погонять стадо оленей и будем помогать Деду Морозу отвечать на дурацкие письма", — с абсолютно серьезным видом заявил телеведущий.

На мгновение все поверили, что бывшие супруги готовят детям невероятное приключение. Однако Полина тут же с улыбкой вернула всех с небес на землю.

"Честно говоря, мальчики хотели бы быть дома", – мягко поправила она.

Так что сказочная Лапландия с синими слонами оказалась лишь фирменной шуткой от мастера эпатажа Дмитрия Диброва. А реальность — куда трогательнее. Семья будет создавать праздник в новых условиях — "на два дома".

"Будем наряжать елки на два дома – и там и там", — поделилась Полина. И это намерение сохранить для сыновей атмосферу чуда, даже живя порознь, выглядит куда более ценным новогодним волшебством, чем любые поездки в Лапландию.