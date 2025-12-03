Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал скандал вокруг певицы Ларисы Долиной, связанный с попытками мошенников завладеть ее недвижимостью.

Он указал на главную ошибку, которую допустила певица и ее юридическая команда в данной ситуации. По мнению Добровинского, именно отсутствие своевременных и четких разъяснений со стороны юристов Долиной стало причиной разгоревшегося общественного обсуждения и насмешек в интернете.

Добровинский отметил, что основная задача адвоката — защищать своего клиента, принимая на себя все удары и не позволяя ему становиться мишенью для нападок. Он привел примеры из своей практики, когда его подзащитные оставались в стороне от публичных конфликтов благодаря его активной позиции. В случае с Ларисой Долиной, по его словам, этого не произошло: ее правовая команда не смогла вовремя выступить с необходимыми комментариями и защитить артистку от негативного общественного мнения.

Адвокат подчеркнул, что отсутствие профессиональной защиты стало причиной всплеска мемов и шуток в социальных сетях. "Интернет будет обсуждать эту историю еще долго", — заявил он, добавив, что ответственность за это полностью лежит на юристах певицы. По его мнению, ошибка заключалась в том, что до сих пор не было никаких внятных комментариев по делу. "Лариса не должна была ничего говорить, это задача её юристов — выходить на связь и объяснять ситуацию", — отметил Добровинский.

По информации издания "Вечерняя Москва", мошенники пытались завладеть квартирой Долиной, а также ее недвижимостью за границей. Схема, использованная злоумышленниками, получила название "эффект Долиной". Это обстоятельство подчеркивает актуальность проблемы мошенничества с недвижимостью и необходимость профессиональной юридической защиты для публичных личностей.