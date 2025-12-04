Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт

В последние годы аренда загородных домов на новогодние праздники стала особенно популярной среди россиян. Однако в этом году рынок аренды показал заметные изменения, и эксперты отмечают значительное подорожание коттеджей.

Главный аналитик компании "Циан" Алексей Попов сообщил, что наибольший рост цен наблюдается в Ивановской, Владимирской и Рязанской областях.

Ивановская область возглавила список регионов с самым высоким увеличением цен на аренду. Средняя стоимость краткосрочной аренды небольшого коттеджа или дачного дома здесь выросла на 42% по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 12,5 тысячи рублей за день. Это значительное подорожание связано с ограниченным предложением жилья в этом регионе, что создает условия для скачков цен.

Владимирская область также отметилась существенным ростом цен — на 26%, а Рязанская область — на 24%. Тульская и Калужская области следуют за ними с увеличением цен на 18% и 15% соответственно. В этих регионах наблюдается аналогичная ситуация: низкий объем предложения приводит к резким колебаниям цен, что является нормой для таких рынков.

Алексей Попов также подчеркнул, что аренда загородных домов в Центральной России в основном сосредоточена в Московской агломерации. На Подмосковье приходится 87% всех объявлений о сдаче в аренду загородного жилья. В этом регионе также наблюдаются самые высокие ставки: аренда дома в Московской области обойдется в 15,4 тысячи рублей в день. Следующими по стоимости идут Владимирская область (15,2 тысячи рублей), Калужская (13,1 тысячи рублей), Ивановская (12,5 тысячи рублей) и Тверская области (12,4 тысячи рублей).

Интересно, что в этом году россияне проявили активность в бронировании загородных домов: количество бронирований увеличилось на 89% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что все больше людей предпочитают проводить новогодние праздники вдали от городской суеты, выбирая комфортные условия загородного отдыха.

Один из сервисов онлайн-бронирования также подтвердил тенденцию к росту интереса к загородным домам. Чаще всего россияне выбирали жилье в Московской области, которая занимает лидирующие позиции по количеству бронирований. В пятерку популярных направлений вошли также Карачаево-Черкесия, Карелия, Краснодарский край и Ленинградская область. Эти регионы привлекают туристов своими живописными природными пейзажами и возможностями для активного отдыха.

Рост цен на аренду загородных домов в преддверии новогодних праздников обусловлен как повышенным спросом, так и ограниченным предложением. Путешественники все чаще выбирают комфортный отдых на природе, что создает новые тренды на рынке аренды. Важно учитывать эти изменения при планировании своих поездок и заранее бронировать жилье, чтобы избежать неожиданных повышений цен.