Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование

Кофе давно стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей по всему миру. Однако его влияние на здоровье выходит далеко за пределы привычного бодрствования.

Недавние исследования, освещенные в журнале Food Function (FF), указывают на то, что кофе может быть защитником от заболеваний печени и почек. Ученые обнаружили, что сочетание различных биологически активных молекул, содержащихся в кофе, играет ключевую роль в снижении риска хронических заболеваний.

Кофе богат множеством соединений, таких как кофеин, хлорогеновые кислоты и дитерпены. Все эти компоненты взаимодействуют друг с другом и превращаются в организме, что создает уникальный метаболический профиль. Исследования показывают, что регулярное употребление кофе связано с более низкой вероятностью развития серьезных заболеваний печени, таких как цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома, а также неалкогольной жировой болезни печени и хронических заболеваний почек.

Интересно, что не сами исходные вещества кофе оказывают защитное действие, а их метаболиты, которые образуются в процессе переваривания и усвоения. Эти соединения обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что делает их особенно ценными для поддержания здоровья органов. Например, некоторые из них могут снижать уровень воспалительных маркеров в крови и улучшать функцию клеток печени.

Однако стоит отметить, что способ приготовления кофе также влияет на его полезные свойства. Фильтрация, степень обжарки и помол зерен могут изменять концентрацию активных соединений, а значит, и их биодоступность. Это подчеркивает важность выбора метода приготовления: например, фильтрованный кофе может содержать больше полезных веществ по сравнению с вареным.

Также следует учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Генетические факторы и состав кишечной микробиоты могут существенно влиять на то, как именно кофе воздействует на организм. У одних людей метаболизм кофе происходит быстрее, у других — медленнее, что может отражаться на эффективности его защитного действия.

В дополнение к данным о кофе, стоит отметить и другие исследования, которые подтверждают полезные свойства напитков. Например, чай улун также продемонстрировал свою способность защищать мозг от последствий хронического недосыпа, уменьшая воспаление и улучшая когнитивные функции. Это свидетельствует о том, что многие популярные напитки могут оказывать положительное влияние на здоровье.