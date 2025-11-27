Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегдаДоктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачуГод Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу "Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика "Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?

Четверг 27 ноября

27 ноября
Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье

Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье
234

Недвижимость Аллы Пугачевой оказалась в центре скандала. Теперь певице предстоит расстаться с пирсом, расположенным на живописном берегу реки Истра в Подмосковье.

Пирс, находящийся в Солнечногорске, стал предметом разбирательств после того, как его признали незаконным. В 2014 году Пугачева подарила свою дачу Никите Преснякову, однако сама певица не переоформила на него и прилегающий к дому участок с пирсом, что теперь обернулось для нее серьезными последствиями.

По информации, полученной от Росводресурса, у Пугачевой отсутствуют необходимые документы, разрешающие строительство пирса. Более того, проверка показала, что участок, на котором он расположен, является особо охраняемой природной территорией, предназначенной исключительно для отдыха, а не для швартования лодок. Этот факт стал основой для обращения саратовского бизнесмена, который инициировал проверку и теперь выступает с претензией на землю.

Теперь дело передано в Генеральную прокуратуру, которая должна будет оценить выводы Росводресурса. Если прокуратура подтвердит их, у Пугачевой отнимут 25,5 соток земли, и участок будет выставлен на аукцион. Предприниматель уже заявил о своих намерениях приобрести эту землю и построить на ней яхт-клуб с баней на понтоне. Это вызывает опасения у местных жителей, которые боятся негативного влияния на экологию региона.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, некоторые эксперты считают, что это может стать благом для семьи Пугачевой. Артистка сможет избавиться от пирса и связанных с ним юридических проблем. Кроме того, это может открыть новые возможности для Никиты Преснякова — он сможет продать дачу без дополнительных осложнений.

27 ноября 2025, 16:07
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Mash

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Модель Валентина Иванова, ставшая матерью в августе этого года, поделилась с подписчиками в своем блоге непростой историей о послеродовых проблемах со здоровьем. Партнером Валентины является известный рэпер Тимати, и их совместная жизнь привлекает внимание общественности.

С первыми симптомами гриппа рука сама тянется к домашней аптечке, забитой противовирусными средствами широкого спектра. Но действительно ли они помогают? Или мы просто тратим деньги и время, рискуя получить осложнения? Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале регулярно развенчивает мифы о лечении простуды и гриппа.

Кажется, у самого завидного жениха страны наметились серьезные проблемы, и дело вовсе не в неудачном романе, а в повестке в суд от мэрии Москвы. Пока поклонники гадали, кто же наконец завоюет сердце главного холостяка Comedy Club, в жизнь Тимура Батрутдинова вмешался куда более серьезный игрок — Департамент городского имущества Москвы.

Москва готовится к самому яркому и волшебному сезону – "Зиме в Москве"! И одним из самых интересных проектов станет серия утренних зарядок на знаменитом катке ВДНХ. В рамках масштабного городского проекта "Зима в Москве" жителей и гостей столицы ожидает уникальная возможность начать свой день с мощного заряда бодрости прямо на льду ВДНХ.

Оказывается, один из самых популярных напитков для завтрака может не просто бодрить, а работать как тонкий настройщик для вашего тела, влияя на то, какие команды оно будет выполнять активнее, а какие – тише. Мы привыкли думать, что некоторые утренние напитки — это просто вкусное дополнение к завтраку.

