Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье

Недвижимость Аллы Пугачевой оказалась в центре скандала. Теперь певице предстоит расстаться с пирсом, расположенным на живописном берегу реки Истра в Подмосковье.

Пирс, находящийся в Солнечногорске, стал предметом разбирательств после того, как его признали незаконным. В 2014 году Пугачева подарила свою дачу Никите Преснякову, однако сама певица не переоформила на него и прилегающий к дому участок с пирсом, что теперь обернулось для нее серьезными последствиями.

По информации, полученной от Росводресурса, у Пугачевой отсутствуют необходимые документы, разрешающие строительство пирса. Более того, проверка показала, что участок, на котором он расположен, является особо охраняемой природной территорией, предназначенной исключительно для отдыха, а не для швартования лодок. Этот факт стал основой для обращения саратовского бизнесмена, который инициировал проверку и теперь выступает с претензией на землю.

Теперь дело передано в Генеральную прокуратуру, которая должна будет оценить выводы Росводресурса. Если прокуратура подтвердит их, у Пугачевой отнимут 25,5 соток земли, и участок будет выставлен на аукцион. Предприниматель уже заявил о своих намерениях приобрести эту землю и построить на ней яхт-клуб с баней на понтоне. Это вызывает опасения у местных жителей, которые боятся негативного влияния на экологию региона.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, некоторые эксперты считают, что это может стать благом для семьи Пугачевой. Артистка сможет избавиться от пирса и связанных с ним юридических проблем. Кроме того, это может открыть новые возможности для Никиты Преснякова — он сможет продать дачу без дополнительных осложнений.