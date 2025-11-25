Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное

Многие продукты в вашей магазинной корзине содержат вещества, которые невозможно найти на обычной домашней кухне.



Спросите любого, что самое вредное в еде, и ответ будет предсказуем: жир, сахар, жареная корочка. Мы привыкли бояться калорий и холестерина. Но что, если все это время мы боролись не с главным врагом?

Известный врач и телеведущий Александр Мясников утверждает, что самые опасные продукты на полках магазинов — совсем не те, что мы привыкли считать таковыми. Их главная проблема не в способе приготовления, а в том, что порой мы понятия не имеем, из чего они сделаны.

Что скрывается под этикеткой: главный признак "плохой" еды

По словам доктора Мясникова, есть простой критерий, по которому можно определить по-настоящему вредную пищу. Это так называемые ультра-обработанные продукты.

"Ультрапереработанная пища — это, когда вы не можете определить, не читая этикетку, что в ней находится. И плюс в ней обязательно будут те вещества, которые вы у себя дома не найдете", — подчеркивает он.

Проще говоря, если вы смотрите на продукт и не можете с уверенностью сказать, из чего он состоит (например, котлета в бургере — это мясо или сложная конструкция из сои, крахмала и ароматизаторов?), то перед вами — кандидат из "опасного" списка. Но ведь это не только про фастфуд.

Осторожно, "польза": какие еще продукты попали в черный список?

Самое коварное в том, что ультра-обработанные продукты часто маскируются под здоровые перекусы. Доктор Мясников советует особое внимание обратить на:

Продукт, который кажется безобидным В чем на самом деле проблема? Протеиновые батончики Часто это просто конфета с сахаром, консервантами и ароматизаторами. Готовые завтраки (хлопья) От исходного зерна после глубокой обработки мало что остается. Йогурты с долгим сроком хранения Живые бактерии столько не живут. Срок обеспечивают стабилизаторы. Пакетированные соки Нередко это просто подкрашенная и ароматизированная сладкая вода.

Получается, что опасность может поджидать нас даже в отделе диетического питания.

Простой тест от Мясникова, который поможет вам в магазине

Чтобы не стать жертвой пищевых технологов, врач советует всегда задавать себе один простой вопрос перед покупкой: "Я понимаю, из чего это сделано?"

Если, читая состав, вы видите длинный перечень химических терминов, а не знакомые слова вроде "молоко", "мука", "яйцо", "мясо" — это верный признак того, что перед вами ультра-обработанный продукт. И это самый простой способ отличить настоящую еду от ее симуляции.