Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное

Спросите любого, что самое вредное в еде, и ответ будет предсказуем: жир, сахар, жареная корочка. Мы привыкли бояться калорий и холестерина. Но что, если все это время мы боролись не с главным врагом?
Известный врач и телеведущий Александр Мясников утверждает, что самые опасные продукты на полках магазинов — совсем не те, что мы привыкли считать таковыми. Их главная проблема не в способе приготовления, а в том, что порой мы понятия не имеем, из чего они сделаны.
Что скрывается под этикеткой: главный признак "плохой" еды
По словам доктора Мясникова, есть простой критерий, по которому можно определить по-настоящему вредную пищу. Это так называемые ультра-обработанные продукты.
"Ультрапереработанная пища — это, когда вы не можете определить, не читая этикетку, что в ней находится. И плюс в ней обязательно будут те вещества, которые вы у себя дома не найдете", — подчеркивает он.
Проще говоря, если вы смотрите на продукт и не можете с уверенностью сказать, из чего он состоит (например, котлета в бургере — это мясо или сложная конструкция из сои, крахмала и ароматизаторов?), то перед вами — кандидат из "опасного" списка. Но ведь это не только про фастфуд.
Осторожно, "польза": какие еще продукты попали в черный список?
Самое коварное в том, что ультра-обработанные продукты часто маскируются под здоровые перекусы. Доктор Мясников советует особое внимание обратить на:
|Продукт, который кажется безобидным
|В чем на самом деле проблема?
|Протеиновые батончики
|Часто это просто конфета с сахаром, консервантами и ароматизаторами.
|Готовые завтраки (хлопья)
|От исходного зерна после глубокой обработки мало что остается.
|Йогурты с долгим сроком хранения
|Живые бактерии столько не живут. Срок обеспечивают стабилизаторы.
|Пакетированные соки
|Нередко это просто подкрашенная и ароматизированная сладкая вода.
Получается, что опасность может поджидать нас даже в отделе диетического питания.
Простой тест от Мясникова, который поможет вам в магазине
Чтобы не стать жертвой пищевых технологов, врач советует всегда задавать себе один простой вопрос перед покупкой: "Я понимаю, из чего это сделано?"
Если, читая состав, вы видите длинный перечень химических терминов, а не знакомые слова вроде "молоко", "мука", "яйцо", "мясо" — это верный признак того, что перед вами ультра-обработанный продукт. И это самый простой способ отличить настоящую еду от ее симуляции.