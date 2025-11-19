"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика

Согласитесь, каждому из нас хочется полностью доверять своему врачу. Но как понять, что перед вами действительно грамотный специалист, а не тот, кто действует "по наитию"?



Врач и телеведущий Александр Мясников дал простой и эффективный совет, который поможет оценить профессионализм доктора в одной из самых частых ситуаций.

Момент истины: назначение антибиотиков

Как пояснил Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия", настоящий индикатор компетентности врача — это то, как он подходит к назначению антибиотиков. Это серьезные препараты, и самодеятельность здесь не просто неуместна, а опасна.

"Есть четкий перечень антибиотиков: что давать в начале, что давать потом, какую комбинацию, когда в больнице, что делать в больнице. То есть это все расписано, как устав морской пехоты", — приводит яркое сравнение доктор.

По словам Мясникова, хороший специалист не будет "придумывать" схему лечения из головы, основываясь на личном опыте или интуиции. В современной медицине назначение антибиотиков подчиняется строгим международным и национальным стандартам — протоколам лечения.

Это не просто рекомендация, а четкий алгоритм действий, основанный на тысячах исследований и огромном клиническом опыте. Он учитывает тип возбудителя, его вероятную устойчивость к препаратам и риски для пациента.

Следование стандарту гарантирует, что вы получаете самое эффективное и безопасное лечение, доказанное наукой.

"Врач не сам придумывает. Если он будет придумывать, это плохой врач", — подчеркнул специалист в эфире, который доступен на платформе "Смотрим".

Как это выглядит на практике?

Вам не нужно быть медиком, чтобы использовать этот совет. Просто прислушайтесь к объяснениям врача. Если врач ссылается на стандарты и протоколы, это говорит о его профессионализме и следовании принципам доказательной медицины. Если же он полагается исключительно на собственное "изобретение", это серьезный повод задуматься и, возможно, поискать второе мнение.