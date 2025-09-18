"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой

"Здесь небо ниже, здесь звезды ближе", – так говорят о самом удаленном на Земле космодроме "Восточный", который расположен в Амурской области. Причем сегодня звезды здесь были ближе во всех смыслах – не только потому что отсюда открывается самый короткий путь до орбиты, но и потому что сюда приехали на экскурсию звезды международного фестиваля театра и кино "Амурская осень".

В самом слове "космодром", есть что-то романтическое, влекущее, необычное. В конце концов, кто из советских детей не мечтал стать покорителем звезд, чтобы, подобно Юрию Гагарину, взмахнуть рукой и сказать: "Поехали!"

Не была исключением и Катя Семенова. До того, как стать певицей, она успела поработать уборщицей подъездов, марочницей (контролер, который следит за тем, чтобы блюда подавались в том виде, в каком их задумал повар) в кафе и санитаркой. Хотя с детства хотела стать второй Валентиной Терешековой...

Но врачи поставили крест на этой красивой мечте...

"У меня с рождения было очень плохое зрение, – говорит Катя. – После 8 класса я проходила диспансеризацию. И во время проверки глаз, когда сидела в темноте, услышала, как две врачицы говорят: "Эта девочка, конечно, никогда не будет космонавтом..." Я очень долго рыдала. И только сейчас (Кате уже 64 года – Прим. ред.) моя мечта сбылась!"

Семенова на "Восточном" загадала желание у камня первопроходцам, прокладывающим дорогу в космос с просторов Дальнего Востока, оценила мощь пусковых комплексов, с которых улетают ракетоносители семейства "Ангара" и "Союз-2", побывала в огромном цеху, где происходит сборка сегментов ракеты в единой целое, увидела уникальную трансбордерную галерею – магистраль, где происходят технические работы по перемещению частей космического корабля.

А под занавес поездки певица и ее коллеги попробовали "Гагаринский обед" – по легенде после возвращения из космоса и Гагарин, и Титов тоже ели гречку с мясом, запивая компотом из сухофруктов.