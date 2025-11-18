Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь
84

Мы обсудим один из самых опасных мифов, который может привести к трагедии.

Знакомая ситуация: вы сидите в процедурном кабинете, сдаете кровь. Медсестра хмурится, игла "не идет", пробирка наполняется медленно. И вот она произносит роковые слова, которые слышат около 60% всех пациентов: "Ой, что-то у вас кровь такая густая, плохо идет!"

И все. Человек, который здоров как бык по всем анализам, немедленно записывает себя в группу риска по тромбозам и бежит в аптеку за Кардиомагнилом или Аспирином.

Почему это происходит?

Потому что нам кажется, что лаборант, который "видит" вашу кровь, знает истину. Но это миф. На самом деле, "густота" может зависеть от обезвоживания, качества вашей вены, напряжения и даже того, холодно вам или жарко. И вот тут начинается самолечение, которое эксперты сравнивают с игрой в русскую рулетку. Но что общего у популярной таблетки и хирургического инструмента?

Кроверазжижающие: почему это скальпель, а не витаминка

Кроверазжижающие препараты (антикоагулянты и антиагреганты), которые содержат ацетилсалициловую кислоту — это не просто добавка для здоровья. Это одни из самых мощных и опасных таблеток.

Как говорит доктор Александр Мясников, они похожи на скальпель: ими можно спасти жизнь, проведя сложную операцию, а можно случайно навредить, перерезав что-то важное.

Их лечение должно проводиться исключительно по назначению врача и только под его строжайшим контролем. Болтовня лаборанта или советы соседки — не повод начинать серьезную терапию.

Самый яркий пример опасности мы увидели во время пандемии. Врачи предупреждали: кроверазжижающие — только для тех, у кого подтверждена склонность к тромбозам. Даже если пациенту давали их в острой фазе тяжелого госпитального COVID-19, при выписке прием немедленно прекращали. Знаете почему?

Оказалось, что в тот период от кровотечений, спровоцированных самовольным или избыточным приемом этих препаратов, погибло куда больше людей, чем от самих тромбозов.

Показания: когда кровь действительно требует вмешательства

Когда же эти препараты действительно спасают? Когда есть очень, очень веские основания.

Если у вас в анамнезе простая простуда или вы просто устали — это не показание. Кроверазжижающие назначаются при серьезных системных заболеваниях, требующих постоянного контроля.

Список, когда без них не обойтись:

  • мерцательная аритмия (нарушение сердечного ритма);
  • тромбозы глубоких вен (подчеркиваем: именно глубоких, а не просто "звездочки" на ногах);
  • тромбоэмболии;
  • распространенный атеросклероз;
  • перенесенные инсульты и инфаркты;
  • онкология (в определенных случаях);
  • врожденные тромбофилии (нарушения свертываемости).

Если вашего диагноза в этом списке нет, то любое повышение "густоты", которое вам кажется очевидным, не является показанием. А как насчет анализов? Что делать, если лаборант не сказал ни слова, но показатели все равно немного выше нормы?

4. Почему повышенный гематокрит — это не приговор?

Многие люди, увидев в результатах анализа повышенный гематокрит (соотношение красных кровяных телец к общему объему крови), ставят себе диагноз "густая кровь" и бегут за Аспирином.

Сразу запомните: повышение гематокрита абсолютно не является показанием к приему кроверазжижающих. Это очень важное замечание. Этот показатель может быть скорректирован другими, менее опасными способами, и требует консультации специалиста, но никак не самостоятельного назначения антикоагулянтов.

Доктор Александр Мясников даже заявил, что считает нужным настоятельно рекомендовать Минздраву официально запретить среднему медперсоналу произносить фразы про "густую кровь" при заборе анализов. И это не преувеличение. За этой безответственной фразой, брошенной в спешке, стоят тысячи смертей от необоснованных кровотечений. Будьте бдительны и помните: серьезное лечение требует серьезных показаний.

18 ноября 2025, 15:41
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "О самом главном"
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

