Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке

Прохор Шаляпин умудрился сделать то, на что не решаются даже самые отчаянные пранкеры, а потом был вынужден исполнить самый унизительный номер в своей карьере – публичное раскаяние.



Все началось с простого звонка. Тина Канделаки, одна из самых влиятельных женщин в медиа, лично набрала номер Прохора Шаляпина, чтобы обсудить его участие в мероприятии. И тут шоумен совершил роковую ошибку. В ответ на предложение он назвал такую заоблачную сумму, что разговор тут же зашел в тупик. На уступки артист не шел. По сути, он послал саму Канделаки — не грубым словом, а астрономическим ценником, что в мире шоу-бизнеса часто одно и то же.

Новость об этом конфузе быстро дошла до журналистов портала "СтарХит", которые и обратились к Прохору за комментарием. И вот тут начинается самое интересное. Осознав, с кем он на самом деле говорил, Шаляпин, похоже, горько пожалел о своей ошибке.

Оказалось, он просто не поверил своему счастью. "Я решил, что это не она", — оправдывался артист, уверяя, что принял звонок от "железной леди" российского ТВ за очередной развод мошенников.

"Мне уже писали однажды от имени Вячеслава Муругова, а потом оказалось, что это мошенники. Я просто не понял, что это она", — объяснил он свой промах.

И чтобы доказать искренность своего раскаяния, Шаляпин пошел на беспрецедентный шаг. Он не просто извинился — он заявил, что готов участвовать в ее проектах бесплатно. Тот, кто несколько часов назад заламывал немыслимую цену, теперь готов работать даром.