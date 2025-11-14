Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Пятница 14 ноября

Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии

Известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая долгое время хранила в своем сердце непреодолимую боль.

Но сегодня она решилась прервать молчание, которое длилось целых 12 лет. В 2013 году трагическая автокатастрофа, в которой она и ее супруг Андрей Кончаловский оказались вместе с детьми Марией и Петром, изменила их жизни навсегда. В результате аварии юная Мария получила серьезные травмы, которые привели к коме. Несмотря на то что с тех пор прошло много лет, Высоцкая и Кончаловский предпочитали не обсуждать эту трагедию.

Андрей Кончаловский время от времени упоминал о случившемся в интервью, но всегда избегал подробностей. Никто не ожидал, что именно Юлия первой заговорит о том горе, которое они пережили. На днях актриса поделилась новостью о том, что стала мамой в третий раз, и это событие подтолкнуло ее к откровению о состоянии 25-летней Маши.

"Мы попали в аварию. Маруся была не пристегнута на заднем сиденье и пострадала тяжело. Мы продолжаем бороться. Жизнь идет, и мы будем сражаться до самого конца", — сказала Юлия.

Она отметила, что получает огромную помощь от медицинского персонала, который поддерживает их в реабилитации дочери. Однако актриса также призналась, что бывают моменты, когда вокруг нет ни света, ни радости — только бездонная боль, которая разрывает ее на части.

Высоцкая не стала углубляться в прогнозы врачей, лишь подчеркнула, что для нее главное — бороться за свою дочь. Чтобы не впасть в депрессию, она старается занять себя работой и не зацикливаться на своих страданиях. "Я отказываюсь задавать вопрос "почему". Это не приведет ни к чему хорошему", — добавила она.

Актриса также поделилась своими размышлениями о том, как важно сохранять внутреннюю силу. "Когда ты испытываешь такую глубокую боль, я не считаю нужным выносить все на публику. Есть вещи, которые не стоит обсуждать с окружающими", — отметила она. Но со временем Юлия поняла, что они не единственная семья, столкнувшаяся с подобными трудностями.

Откровения Юлии Высоцкой стали настоящим криком души. Она открыла завесу над личной трагедией, которая оставила глубокий след в ее жизни. Актриса надеется, что ее история поможет другим семьям, переживающим подобные испытания, понять, что они не одни и что борьба за близких — это важный путь, который стоит пройти.

14 ноября 2025, 18:12
Юлия Высоцкая. Кадр: YouTube
