Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли

Наши предки жили в тесной связи с природой и верили, что каждый день имеет свою особую энергию. Чтобы прожить его правильно, нужно было соблюдать определенные правила. 13 ноября – не исключение.



В народном календаре этот день известен как Никодимов день. В церковной традиции он посвящен святым Спиридону и Никодиму, которых на Руси считали хранителями дома от пожаров и несчастий. Поэтому большинство запретов и традиций этого дня были направлены на сохранение мира, тепла и благополучия в семье на пороге долгой зимы.

Вот что, по поверьям, строго-настрого запрещалось делать 13 ноября.

Главный запрет — неосторожное обращение с огнем

Поскольку святых-покровителей дня считали защитниками от пожаров, любая неосторожность с огнем в этот день рассматривалась как дурной знак. Было запрещено:

Оставлять печь или свечи без присмотра.

Разжигать костры без особой надобности.

Передавать огонь из своего дома соседям (например, одалживать горящие угли). Считалось, что так можно "отдать" из дома тепло и семейное благополучие.

Давать деньги в долг и совершать крупные сделки

13 ноября считалось днем, неблагоприятным для любых финансовых начинаний. Наши предки верили, что деньги, отданные в долг в этот день, скорее всего, не вернутся. Крупные покупки рисковали оказаться неудачными, а заключенные сделки — невыгодными. Этот день советовали посвятить сохранению того, что уже есть, а не риску.

Ссориться и выяснять отношения в доме

Дом в этот день рассматривался как крепость, которую нужно оберегать от любого негатива. Ссоры, крики и скандалы, по поверьям, "пробивали" в этой защите брешь, делая семью уязвимой для бед и болезней на всю зиму. Любые споры старались отложить на потом, а день провести в мире и согласии.

Проводить день в праздности и лени

Хотя день и не предполагал тяжелой работы в поле, полное безделье также не поощрялось. Считалось, что 13 ноября нужно заниматься спокойными домашними делами: наводить порядок, готовить, заниматься рукоделием. Лень и праздность могли, по мнению предков, привлечь в дом нужду и бедность.

Что же нужно было делать в Никодимов день?

Переводить кур в зимние курятники. Этот день считался крайним сроком для этой работы.

Готовить блюда из курицы. Чтобы задобрить домашних духов и обеспечить достаток, на стол часто ставили курник (пирог с курицей) или другие блюда из птицы.

Провести время с семьей. Тихий семейный ужин у очага считался лучшим способом укрепить семейные узы и "зарядить" дом положительной энергией.

Проверить запасы на зиму. Хозяева пересчитывали и осматривали припасы, чтобы убедиться, что их хватит до весны.

Даже если сегодня мы не следуем этим правилам буквально, в них заложена вековая мудрость: забота о безопасности своего дома, мир в семье и разумное отношение к финансам — это основы благополучия в любые времена.