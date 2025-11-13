Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Среда 12 ноября

00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств
Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли

124

Наши предки жили в тесной связи с природой и верили, что каждый день имеет свою особую энергию. Чтобы прожить его правильно, нужно было соблюдать определенные правила. 13 ноября – не исключение.

В народном календаре этот день известен как Никодимов день. В церковной традиции он посвящен святым Спиридону и Никодиму, которых на Руси считали хранителями дома от пожаров и несчастий. Поэтому большинство запретов и традиций этого дня были направлены на сохранение мира, тепла и благополучия в семье на пороге долгой зимы.

Вот что, по поверьям, строго-настрого запрещалось делать 13 ноября.

Главный запрет — неосторожное обращение с огнем

Поскольку святых-покровителей дня считали защитниками от пожаров, любая неосторожность с огнем в этот день рассматривалась как дурной знак. Было запрещено:

  • Оставлять печь или свечи без присмотра.
  • Разжигать костры без особой надобности.
  • Передавать огонь из своего дома соседям (например, одалживать горящие угли). Считалось, что так можно "отдать" из дома тепло и семейное благополучие.

Давать деньги в долг и совершать крупные сделки

13 ноября считалось днем, неблагоприятным для любых финансовых начинаний. Наши предки верили, что деньги, отданные в долг в этот день, скорее всего, не вернутся. Крупные покупки рисковали оказаться неудачными, а заключенные сделки — невыгодными. Этот день советовали посвятить сохранению того, что уже есть, а не риску.

Ссориться и выяснять отношения в доме

Дом в этот день рассматривался как крепость, которую нужно оберегать от любого негатива. Ссоры, крики и скандалы, по поверьям, "пробивали" в этой защите брешь, делая семью уязвимой для бед и болезней на всю зиму. Любые споры старались отложить на потом, а день провести в мире и согласии.

Проводить день в праздности и лени

Хотя день и не предполагал тяжелой работы в поле, полное безделье также не поощрялось. Считалось, что 13 ноября нужно заниматься спокойными домашними делами: наводить порядок, готовить, заниматься рукоделием. Лень и праздность могли, по мнению предков, привлечь в дом нужду и бедность.

Что же нужно было делать в Никодимов день?

  • Переводить кур в зимние курятники. Этот день считался крайним сроком для этой работы.
  • Готовить блюда из курицы. Чтобы задобрить домашних духов и обеспечить достаток, на стол часто ставили курник (пирог с курицей) или другие блюда из птицы.
  • Провести время с семьей. Тихий семейный ужин у очага считался лучшим способом укрепить семейные узы и "зарядить" дом положительной энергией.
  • Проверить запасы на зиму. Хозяева пересчитывали и осматривали припасы, чтобы убедиться, что их хватит до весны.

Даже если сегодня мы не следуем этим правилам буквально, в них заложена вековая мудрость: забота о безопасности своего дома, мир в семье и разумное отношение к финансам — это основы благополучия в любые времена.

13 ноября 2025, 00:40
Фото: freepik.com
