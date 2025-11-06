Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Эти "копеечные" кремы, созданные еще в советские времена, обладают настолько сильными, а главное, понятными составами, что легко дают фору дорогостоящему люксу.
Вот три легендарных средства, которые стоит вернуть в свою косметичку:
Цинковая мазь
Она содержит оксид цинка, который является мощным противовоспалительным и подсушивающим средством.
Визажисты используют ее точечно на проблемные участки, чтобы быстро снять покраснение и подсушить высыпания. Это идеальный SOS-продукт для жирной и проблемной кожи.
Крем "Боро Плюс" (или аналогичные индийские/советские бальзамы)
Насыщенный состав на основе растительных экстрактов, алоэ, нима и куркумы. Обладает сильным антисептическим и заживляющим эффектом.
Идеально подходит для локального заживления трещин, шелушений, ожогов и сильного раздражения. Это универсальный солдат для всей семьи.
Крем для рук с глицерином и экстрактом календулы
Простое сочетание глицерина и ланолина — отличных окклюзионных увлажнителей, которые создают защитную пленку и предотвращают потерю влаги.
Визажисты используют его для экстренного питания пересушенной кожи рук, а также в качестве питательной базы для очень сухих участков тела, где требуется немедленное восстановление.
Не всегда высокая цена гарантирует результат. Иногда простой и понятный состав, созданный без маркетинговых ухищрений, работает быстрее и эффективнее.