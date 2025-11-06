Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 6 ноября

Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов
25

В эпоху многоступенчатых систем ухода за кожей и бесконечных баночек от мировых брендов, профессиональные визажисты и бьюти-эксперты до сих пор держат в своих чемоданчиках старые, проверенные средства.

Эти "копеечные" кремы, созданные еще в советские времена, обладают настолько сильными, а главное, понятными составами, что легко дают фору дорогостоящему люксу.

Вот три легендарных средства, которые стоит вернуть в свою косметичку:

Цинковая мазь

Она содержит оксид цинка, который является мощным противовоспалительным и подсушивающим средством.

Визажисты используют ее точечно на проблемные участки, чтобы быстро снять покраснение и подсушить высыпания. Это идеальный SOS-продукт для жирной и проблемной кожи.

Крем "Боро Плюс" (или аналогичные индийские/советские бальзамы)

Насыщенный состав на основе растительных экстрактов, алоэ, нима и куркумы. Обладает сильным антисептическим и заживляющим эффектом.

Идеально подходит для локального заживления трещин, шелушений, ожогов и сильного раздражения. Это универсальный солдат для всей семьи.

Крем для рук с глицерином и экстрактом календулы

Простое сочетание глицерина и ланолина — отличных окклюзионных увлажнителей, которые создают защитную пленку и предотвращают потерю влаги.

Визажисты используют его для экстренного питания пересушенной кожи рук, а также в качестве питательной базы для очень сухих участков тела, где требуется немедленное восстановление.

Не всегда высокая цена гарантирует результат. Иногда простой и понятный состав, созданный без маркетинговых ухищрений, работает быстрее и эффективнее.

6 ноября 2025, 17:15
Фото: freepik.com
Beautydiary✓ Надежный источник

