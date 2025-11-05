Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Среда 5 ноября

Среда 5 ноября

16:21Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет 15:34Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 14:40Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист
Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет

Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет
Холестериновые бляшки, потеря эластичности артерий – эти проблемы грозят каждому.

Речь идет о продукте, который является краеугольным камнем знаменитой средиземноморской диеты, признанной одной из самых здоровых в мире. Вы, конечно, догадались: это оливковое масло первого холодного отжима (Extra Virgin Olive Oil).

Почему именно оно?

Все дело в мононенасыщенных жирах и мощных антиоксидантах, называемых полифенолами.

Чистка сосудов: полифенолы работают как микропылесосы, которые борются с воспалением в стенках артерий. Хроническое воспаление — главный виновник образования атеросклеротических бляшек.

Хороший холестерин: оливковое масло помогает повышать уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), или так называемого "хорошего" холестерина. ЛПВП, в свою очередь, собирает излишки "плохого" холестерина и транспортирует их обратно в печень для выведения.

Снижение давления: регулярное употребление масла способствует улучшению функции эндотелия (внутренней оболочки сосудов), что приводит к их расширению и снижению артериального давления.

Как его правильно есть?

Чтобы получить максимальную пользу, оливковое масло первого отжима нельзя перегревать. Его нужно добавлять в салаты, овощи, супы или просто употреблять ложкой. Замените им все другие жиры в холодном виде — и ваше сердце скажет вам спасибо.

5 ноября 2025, 16:21
Фото: freepik.com
Harvard T.H. Chan School of Public Health✓ Надежный источник

Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой

Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой
Месяцы слухов, догадок и пристального внимания со стороны прессы и публики завершились неожиданной развязкой. Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина поженились.

Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости

Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости
Недвижимость традиционно считается ценным активом, однако в некоторых ситуациях отказ от нее может быть более разумным решением. В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) рассказали о распространенных случаях, когда люди отказываются от недвижимости, будь то дарственная, наследство или покупка. Сомнительное наследство Одной из самых частых причин отказа от наследства является наличие долгов у умершего.

Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом

Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом
Британский актер Джонатан Бейли был признан самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии популярного издания People. Это звание стало для него полной неожиданностью, и сам артист не скрывает своего удивления.

Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника

Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника
Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это распространенное функциональное расстройство пищеварительной системы, которое проявляется хроническими болями в животе, дискомфортом и вздутием. Эти симптомы могут значительно ухудшать качество жизни пациентов, что делает поиск эффективных методов лечения актуальным.

Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист

Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист
Если ваши соседи по ночам нарушают тишину, это может стать настоящей проблемой для вашего спокойствия и здоровья. В таких ситуациях важно знать, как правильно действовать, чтобы решить конфликт.

