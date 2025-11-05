Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет

Холестериновые бляшки, потеря эластичности артерий – эти проблемы грозят каждому.

Речь идет о продукте, который является краеугольным камнем знаменитой средиземноморской диеты, признанной одной из самых здоровых в мире. Вы, конечно, догадались: это оливковое масло первого холодного отжима (Extra Virgin Olive Oil).

Почему именно оно?

Все дело в мононенасыщенных жирах и мощных антиоксидантах, называемых полифенолами.

Чистка сосудов: полифенолы работают как микропылесосы, которые борются с воспалением в стенках артерий. Хроническое воспаление — главный виновник образования атеросклеротических бляшек.

Хороший холестерин: оливковое масло помогает повышать уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), или так называемого "хорошего" холестерина. ЛПВП, в свою очередь, собирает излишки "плохого" холестерина и транспортирует их обратно в печень для выведения.

Снижение давления: регулярное употребление масла способствует улучшению функции эндотелия (внутренней оболочки сосудов), что приводит к их расширению и снижению артериального давления.

Как его правильно есть?

Чтобы получить максимальную пользу, оливковое масло первого отжима нельзя перегревать. Его нужно добавлять в салаты, овощи, супы или просто употреблять ложкой. Замените им все другие жиры в холодном виде — и ваше сердце скажет вам спасибо.