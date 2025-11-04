Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Вторник 4 ноября

Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья

Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья
304

4 ноября – это особый день, когда отмечается праздник Осенней Казанской.

В христианском календаре этот день совпадает с явлением Казанской иконы Божией Матери, и долгое время на Руси он считался государственным праздником. В народной традиции этот день символизировал переход от осени к зиме, и с ним связано множество примет и поверий.

Переходный период: осень и зима

Согласно народным поверьям, 4 ноября — это граница между сезонами. Существовало мнение, что если дождь идет до обеда, то после обеда непременно начнется снег. Крестьяне в этот день готовились к морозам, которые, как правило, приходили в ближайшие дни. Поэтому в этот день было принято обращать внимание на погоду и предсказывать ее изменения.

Женский праздник: бабья заступница

В старину 4 ноября считался женским праздником, известным как Бабья заступница. Этот день отмечался богатыми застольями, песнями и плясками. Люди собирались в кругу семьи и друзей, отмечая праздник до глубокой ночи. В этот день также часто сватались и заключали браки. Существовало поверье, что пары, которые женятся на Осеннюю Казанскую, будут жить в любви и согласии, не зная разлуки. Кроме того, в этот день проводились расчеты за выполненные работы, и мужчины возвращались домой с заработками. Жены пекли пироги и готовили мясные блюда, чтобы встретить своих мужей.

Запреты и предостережения

Согласно народным традициям, 4 ноября нельзя заниматься тяжелой работой. Считалось, что это может привлечь трудности и невзгоды в жизнь. Также не рекомендуется оставаться в одиночестве, особенно вечером. Предки старались приглашать гостей или сами отправляться в гости к родным и соседям. В дальние поездки отправляться в этот день было крайне нежелательно — существовало поверье, что на пути можно столкнуться с недобросовестными попутчиками.

Приметы дня

В этот день народные приметы играли важную роль. Если погода ясная — морозы не за горами. Туман по земле предвещал потепление. День без дождя указывал на будущую осень с плохим урожаем. Алое небо на закате предвещало сильный ветер, а серые тучи — снежную бурю. Если дым над трубой поднимался столбом, это означало приближение первых морозов. А если деревья в лесу почернели — можно было ожидать оттепели.

4 ноября 2025, 06:49
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами

Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами
Фармацевт Ян Бадд сделал важное заявление о том, что сочетание кофе с некоторыми лекарственными средствами может привести к нежелательным последствиям для здоровья. По словам специалиста, кофеин, содержащийся в кофе, часто добавляется в препараты для лечения простуды и гриппа.

Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня

Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня
В Сингапуре произошел необычный случай, который привлек внимание пользователей социальных сетей. Житель города, Маркус Ли, стал героем после того, как он спас уличную кошку от питона, который душил ее в кустах.

Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой

Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой
Сало принято считать тяжелой и не самой полезной закуской. Его часто обвиняют во всех грехах, связанных с лишним весом и холестерином.

Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов

Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов
Жизнь в многоквартирном доме имеет свои плюсы и минусы. Одним из наиболее неприятных аспектов является проникновение запахов от соседей, будь то аромат готовящейся пищи или табачный дым. Особенно остро эта проблема стоит в домах с неэффективной вентиляцией.

Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог

Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог
Правильное питание играет важную роль в поддержании психологического здоровья, и это мнение разделяет врач-терапевт и диетолог Арина Мамина. В беседе с UfaTime.ru она перечислила продукты, которые могут помочь в борьбе с депрессией и улучшении эмоционального состояния. Одним из ключевых компонентов рациона, по словам Мамины, является жирная рыба, такая как дикий лосось или сельдь.

