Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья

4 ноября – это особый день, когда отмечается праздник Осенней Казанской.

В христианском календаре этот день совпадает с явлением Казанской иконы Божией Матери, и долгое время на Руси он считался государственным праздником. В народной традиции этот день символизировал переход от осени к зиме, и с ним связано множество примет и поверий.

Переходный период: осень и зима

Согласно народным поверьям, 4 ноября — это граница между сезонами. Существовало мнение, что если дождь идет до обеда, то после обеда непременно начнется снег. Крестьяне в этот день готовились к морозам, которые, как правило, приходили в ближайшие дни. Поэтому в этот день было принято обращать внимание на погоду и предсказывать ее изменения.

Женский праздник: бабья заступница

В старину 4 ноября считался женским праздником, известным как Бабья заступница. Этот день отмечался богатыми застольями, песнями и плясками. Люди собирались в кругу семьи и друзей, отмечая праздник до глубокой ночи. В этот день также часто сватались и заключали браки. Существовало поверье, что пары, которые женятся на Осеннюю Казанскую, будут жить в любви и согласии, не зная разлуки. Кроме того, в этот день проводились расчеты за выполненные работы, и мужчины возвращались домой с заработками. Жены пекли пироги и готовили мясные блюда, чтобы встретить своих мужей.

Запреты и предостережения

Согласно народным традициям, 4 ноября нельзя заниматься тяжелой работой. Считалось, что это может привлечь трудности и невзгоды в жизнь. Также не рекомендуется оставаться в одиночестве, особенно вечером. Предки старались приглашать гостей или сами отправляться в гости к родным и соседям. В дальние поездки отправляться в этот день было крайне нежелательно — существовало поверье, что на пути можно столкнуться с недобросовестными попутчиками.

Приметы дня

В этот день народные приметы играли важную роль. Если погода ясная — морозы не за горами. Туман по земле предвещал потепление. День без дождя указывал на будущую осень с плохим урожаем. Алое небо на закате предвещало сильный ветер, а серые тучи — снежную бурю. Если дым над трубой поднимался столбом, это означало приближение первых морозов. А если деревья в лесу почернели — можно было ожидать оттепели.