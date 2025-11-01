Роскомнадзор предложил отменить согласие на обработку данных: кто теперь будет решать, что можно делать с нашей информацией?

Звучит как облегчение, но есть один важный нюанс.



Наверное, нет человека, который бы вдумчиво читал каждое многостраничное соглашение, прежде чем нажать заветную кнопку. Мы ставим галочки на автомате, чтобы быстрее получить услугу, зарегистрироваться на сайте или скачать приложение.

Именно на это и обратил внимание глава Роскомнадзора Андрей Липов. По его словам, система, при которой мы лично даем согласие на обработку своих данных, просто перестала работать. Когда-то она была эффективна, но сейчас количество таких "подписей" стало настолько огромным, что никто из нас уже не в состоянии контролировать, где, как и кем используются его персональные данные.

"Институт [согласий]... был эффективен на заре появления закона об обработке персональных данных", — цитирует главу ведомства "Интерфакс".

Проще говоря, наша галочка превратилась в фикцию, иллюзию контроля, которая на деле ни от чего не защищает. Логика в этом есть. Но что же предлагается взамен этой привычной, хоть и неидеальной, системы?

Отраслевые стандарты: как это будет работать?

Вместо того чтобы каждый из нас лично давал разрешение, предлагается ввести единые правила для целых отраслей.

Идея такая: государство вместе с профильными ведомствами решает, какой объем данных действительно необходим, например, туристической компании для оформления путевки, а какой — образовательному учреждению для зачисления на курс.

Как это может выглядеть на практике:

Устанавливаются правила: для каждой сферы (туризм, медицина, образование, ритейл) прописывается четкий стандарт: какие данные можно собирать, как долго их можно хранить и для каких целей использовать. Контроль и надзор: Роскомнадзор будет следить не за наличием нашей галочки, а за тем, чтобы компании не выходили за рамки этих установленных стандартов.

То есть, вместо тысячи индивидуальных "договоров" между нами и компаниями появится один большой свод правил для всех.

На первый взгляд, все выглядит логично: государство устанавливает правила и следит за их исполнением. Но где в этой схеме мы с вами?

А нас спросят? Главный вопрос без ответа

Самое интересное, что в заявлении главы РКН не уточняется, предполагается ли вообще какое-либо наше участие в этом процессе. Если система согласий будет ликвидирована, кто будет решать, какой объем данных о нас считать "безопасным" и "необходимым"?

Инициативу планируют включить в пакет мер по борьбе с мошенничеством и внести на рассмотрение в Госдуму уже этой осенью. Аргумент "защита от мошенников" звучит убедительно, но он же вызывает главный вопрос: не приведет ли отказ от личных согласий к еще большему государственному контролю над частной жизнью?

Так что же в итоге: станет ли наша цифровая жизнь проще и безопаснее или мы просто поменяем одну проблему на другую?

Плюсы, минусы и подводные камни

Давайте попробуем взвесить все "за" и "против" этой громкой инициативы.

Потенциальные плюсы Потенциальные минусы Меньше "мусорных" кликов. Нам больше не придется машинально ставить галочки на каждом шагу. Потеря личного контроля. Мы больше не сможем лично решать, какой конкретной компании мы доверяем свои данные, а какой — нет. Единые правила для всех. Компаниям будет сложнее собирать избыточные данные "на всякий случай". Непрозрачность стандартов. Кто и на каком основании будет определять, какие данные "необходимы" для той или иной отрасли? Не будут ли эти стандарты слишком широкими? Упрощение контроля. Роскомнадзору будет легче проверять компании на соответствие четким стандартам, а не формальному наличию согласия. Риск злоупотреблений. Под предлогом "борьбы с мошенничеством" может быть узаконен сбор данных, который ранее требовал бы нашего прямого согласия.

Предложение Роскомнадзора — это потенциально одно из самых серьезных изменений в сфере защиты персональных данных за последние годы. Идея избавить нас от бесконечных галочек выглядит заманчиво, но платой за это удобство может стать передача права решать судьбу наших данных от нас — государству и отраслевым регуляторам. Ключевой вопрос, на который пока нет ответа: сделает ли это нашу жизнь безопаснее или просто изменит правила игры в пользу большего контроля?