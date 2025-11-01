"Все, перестану писать музыку, стану поваром": JONY – о силе музыки, "Мажоре" и своей сентиментальности

В эксклюзивном интервью для Клео.ру JONY признался, как его музыка спасает людей и его самого.



Певец JONY, чьи треки "Комета" и "Никак" завоевали сердца миллионов, снова на вершине — на этот раз с саундтреком к главному кинохиту осени "Мажор в Дубае". В эксклюзивном интервью для Клео.ру артист рассказал, как за один день написал песню для фильма, почему пока отказывается от ролей в кино и как письма поклонников спасают его от желания "стать поваром".

"Волк" для "Мажора": мечта, ставшая хитом за сутки

На премьере долгожданного фильма "Мажор в Дубае" JONY оказался не случайным гостем. Именно его героический этно-поп-трек "Волк" с надрывным вокалом и мощными риффами электрогитары звучит в финале картины. Для артиста это был первый и очень долгожданный опыт работы с большим кино.

"Посотрудничать с кино — моя давняя мечта, которую я часто озвучивал. И вот — свершилось! — с восторгом делится JONY. — Когда предложили, то взялся с энтузиазмом, с глазами горящими! Мне поставили определенные сроки по сдаче, а я принес трек буквально на следующий день. И все зашло".

По словам певца, вдохновение пришло мгновенно. Действие фильма в ОАЭ подсказало восточные мотивы, а сюжет — драйв и драму. "Мне хотелось подчеркнуть непростое странствие главного героя, наполненное опасностью, поджидающей его буквально за каждой дюной. И с первых секунд песня сама по себе становится захватывающим приключением".

Актерство подождет, а пилатес — уже здесь

Типаж JONY идеально вписался бы в мир "Мажора", но сам артист пока не спешит на съемочную площадку, хотя предложения поступают. Причина — в его профессиональном подходе.

"Работа актера требует времени. Для того чтобы что-то сделать хорошо, надо профессионально к этому отнестись, а не просто попасть в кадр. Как минимум выделить полгода-год, чтобы погрузиться в профессию. Я пока не могу жертвовать основным своим занятием", — объясняет он.

А вот чем JONY не жертвует, так это заботой о себе. Журналисты не раз обсуждали пункт в его райдере о "профессиональной массажистке". Певец с улыбкой подтверждает: после долгих перелетов и сидячего положения массаж действительно спасал. Но теперь у него новое увлечение.

"Я увлекся пилатесом, и это круто растягивает мышцы, уже не так болят спина и поясница. Пилатес — мое новое хобби, благодаря ему сейчас чувствую себя хорошо", — рассказывает артист.



"До сих пор мурашки": о чем пишут поклонники

Главным источником вдохновения для JONY остаются его слушатели. Истории, которые они присылают, порой поражают до глубины души и становятся импульсом для новых песен.

"Мне писали, что моя музыка выводит людей из состояния депрессии. Был случай, что человек, слушая мою песню, одумался и не совершил суицид. До сих пор мурашки от этого, — признается певец. — Говорю спокойно, потому что эмоции уже пережиты. А так — до слез прямо".

Поклонники признаются в любви под его треки, слушают их в самолетах, чтобы побороть страх, или в кабинете врача. Именно эта обратная связь, по словам JONY, и есть то, ради чего он занимается музыкой.

"Бывают у меня, конечно, моменты, когда: "Все, перестану писать музыку, стану поваром". А потом почитаю эти письма: "Нет, не буду я поваром. Останусь певцом“. Слушателя не обманешь, и нет ничего круче, чем видеть эмоции людей, когда они слышат твои песни".

Эта искренность и есть его секрет. JONY не скрывает, что он очень эмоциональный человек.

"Я очень сентиментальный. Могу от песни заплакать, от голоса. Например, когда голос Адель слушаю. Обожаю ее, нереальный тембр…"