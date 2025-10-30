Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 30 октября

В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом

В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом
111

Недавний инцидент в Забайкалье привлек внимание местных жителей и стал настоящим событием для поселка Могойтуй.

Дикая рысь, оказавшаяся на деревянном столбе линии электропередач (ЛЭП), вызвала волну неравнодушия и активных действий со стороны местного населения. Ситуация развивалась стремительно: несколько часов назад хищник забрался на опору, спасаясь от преследования стаи собак.

Собравшись у столба, жители Могойтуя организовали настоящую операцию по спасению рыси. Вскоре к месту происшествия подтянулись десятки людей, готовых помочь. Местные жители понимали, что дикая кошка оказалась в сложной ситуации и нуждается в помощи. К месту была подогнана специальная техника — кран, который должен был помочь в извлечении животного с высоты.

Однако, несмотря на все усилия, гордое животное не оценило попытку людей спустить его вручную. Рысь проявила свою независимость и, после некоторого времени, решилась спуститься самостоятельно. Это стало настоящим сюрпризом для всех присутствующих: животное, как будто осознав всю ситуацию, уверенно покинуло своё временное убежище.

После того как рысь спустилась на землю, администрация поселка приняла решение о ее дальнейшей судьбе. Чтобы обеспечить безопасность как животного, так и местных жителей, было решено отвезти рысь в ветеринарную клинику. Это решение стало необходимым шагом для проверки состояния здоровья хищника и его дальнейшей реабилитации.

Местные жители с интересом наблюдали за процессом, понимая важность сохранения дикой природы и заботы о животных. В их глазах рысь стала символом единства и сплоченности. Несмотря на первоначальные трудности, они смогли объединиться ради одной цели — помочь беззащитному существу.



30 октября 2025, 15:51
Фото: Freepik


Ушел из жизни заслуженный артист России – невосполнимая утрата для отечественной сцены

Ушел из жизни заслуженный артист России – невосполнимая утрата для отечественной сцены
В возрасте 75 лет ушел из жизни выдающийся актер и заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Меньщиков. Эта печальная новость была обнародована в официальном телеграм-канале Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, где он посвятил большую часть своей творческой карьеры. Творческий путь Анатолий Меньщиков начал свой путь в мире театра в юном возрасте.

Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день?

Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день?
Давайте разберемся, что на самом деле произойдет с вашим телом, если яйца станут частью вашего ежедневного меню. Современные научные данные подтверждают высокую ценность яиц.

"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров

"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров
Этот феномен, когда человек раз за разом наступает на одни и те же грабли в личной жизни, психологи называют повторением сценария. Отношения закончились, но спустя время вы с ужасом понимаете: ваш новый партнер — почти точная копия предыдущего, с тем же набором проблем.

Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте

Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте
Чтобы не быть развернутым на границе, нужно быть готовым доказать, что вы не собираетесь работать нелегально, а можете обеспечить себе отдых. "У меня есть обратный билет, значит, меня пропустят!" — так думают многие туристы.

"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме

"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме
Королева русского шансона Любовь Успенская поделилась шокирующей историей из своего прошлого, когда она жила в США. Как сообщает "Комсомольская правда", исполнительница хита "А я сяду в кабриолет" призналась, что однажды провела ночь в американской тюрьме после пьяной погони и даже успела вступить в конфликт с сокамерницами.

