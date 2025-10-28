Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой

За семейной драмой Оксаны Самойловой и Джигана, кажется, следит вся страна.



Факты говорят о том, что намерения у пары самые серьезные. Оксана Самойлова уже подала заявление на расторжение брака, и первое заседание суда назначено на 28 октября, сообщает Клео. ру. Но главной деталью, которая заставила всех поверить в реальность разрыва, стал выбор адвоката Джигана.



Интересы артиста будет представлять Сергей Жорин. Этот юрист известен громкими бракоразводными процессами в мире шоу-бизнеса, особенно теми, что связаны со сложным разделом имущества и алиментами. Именно он вел знаменитое дело о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Такой выбор защитника обычно говорит о том, что сторона готовится к затяжной и непростой битве за активы.

Казалось бы, все говорит о реальном разрыве. Но есть одна деталь, которая смущает поклонников.

Анонс семейного реалити-шоу

Параллельно с новостями из зала суда Джиган делает неожиданное заявление. Он анонсирует запуск нового реалити-проекта, в котором примет участие вся его семья.

"Это шоу о нашей семье. Там буду я, Оксана и дети. Это круглосуточные съемки", – поделился артист в одном из интервью.

Это заявление породило волну слухов. Неужели бракоразводный процесс станет частью сценария? Такое совпадение выглядит либо крайне странным, либо как гениальный пиар-ход для привлечения внимания к будущему проекту. Пока одни готовятся к судебным баталиям, другие – к съемкам под прицелом камер.

Но что чувствует в этой ситуации сама Оксана?

Новая прическа и "сложный период"

Пока Джиган анонсирует шоу, Оксана Самойлова не скрывает, что переживает непростое время. Недавно она сменила имидж, сделав короткую челку, и прямо призналась подписчикам, что у нее "сложный период".

Такие личные откровения добавляют ситуации еще больше драматизма. С одной стороны – реальные переживания женщины, которая находится на пороге развода. С другой – возможное участие в телепроекте, где личная жизнь выставляется напоказ. Это заставляет поклонников задаваться главным вопросом.

Так развод или пиар?

На данный момент однозначного ответа нет. Возможно, пара действительно решила расстаться, и шоу станет способом цивилизованно пройти этот путь на глазах у публики. А может быть, вся история с разводом – это лишь часть сценария для подогрева интереса к новому проекту.

Ясность наступит после первого судебного заседания. Именно тогда станет понятно, является ли этот громкий процесс началом конца или просто началом нового сезона в жизни звездной семьи.