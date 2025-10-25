Новое открытие ученых позволит снизить риски тяжелых последствий для матери и ребенка при преэклампсии

Преэклампсия представляет собой одно из самых серьезных осложнений беременности, которое ежегодно поражает миллионы женщин и оказывает значительное влияние на здоровье будущих поколений.



До недавнего времени причины возникновения состояния преэклампсии оставались недостаточно изученными, несмотря на многочисленные научные изыскания.

Однако недавно группа исследователей из Медицинского университета Вены сделала важное открытие, проливающее свет на неизвестные ранее аспекты патогенеза преэклампсии, сообщает RidLife. Ученые обнаружили ключевой биологический процесс, связанный с развитием данного осложнения, что открывает новые перспективы для разработки эффективных методов диагностики и лечения.

Биологические основы процесса

Основной фокус исследований был направлен на изучение роли гематологического маркера sFlt-1/PlGF, дисбаланс которого свидетельствует о развитии преэклампсии. Этот маркер играет важную роль в регуляции сосудистого роста и кровоснабжения плаценты. Оказалось, что ключевым фактором в нарушении баланса sFlt-1/PlGF являются два протеина: транспортер аминокислот LAT1 и транскрипционный фактор NRF2. Эти белки работают совместно, контролируя ангиогенез и защищая клетки от воздействия свободных радикалов кислорода, образующихся в условиях окислительного стресса.

Нарушения в работе этих белков приводят к нарушению баланса sFlt-1/PlGF, что в свою очередь вызывает симптомы преэклампсии. Важно отметить, что ученые опровергли прежнюю гипотезу о первичности окислительного стресса, доказав, что последний является скорее следствием, нежели причиной заболевания.

Значение открытия

По словам руководителя проекта, профессора Клаудии Гундакер, новое исследование значительно расширяет наши знания о процессах, происходящих внутри клеток женщины при преэклампсии. Понимание ключевых механизмов позволит разработать методы раннего выявления и профилактики болезни, снижая риски тяжелых последствий для матери и ребенка.

Последствия преэклампсии

Преэклампсия развивается преимущественно во второй половине беременности и характеризуется повышением артериального давления и наличием белка в моче. Без адекватного лечения болезнь способна приводить к серьезным проблемам со здоровьем обоих участников беременности. Часто приходится прибегать к экстренному родовспоможению раньше срока, что негативно сказывается на состоянии младенца. Люди, пережившие преэклампсию, имеют высокий риск сердечно-сосудистых и метаболических нарушений в будущем.

Таким образом, работа австрийских ученых знаменует важный этап в борьбе против опасного осложнения беременности, предлагая новую стратегию подхода к диагностике и лечению преэклампсии. Дальнейшие исследования позволят перевести полученные теоретические выводы в практические рекомендации, улучшая качество медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.