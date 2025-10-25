Принц Гарри и Меган Маркл сделали громкое заявление. Они призвали к запрету на разработку искусственного интеллекта (ИИ) с целью защиты человечества.

В своем заявлении они присоединились к группе ученых и общественных деятелей, среди которых такие известные личности, как сооснователь Apple Стив Возняк и актер Стивен Фрай. Эта инициатива отражает растущую озабоченность по поводу потенциальных рисков, связанных с развитием технологий.

В документе, подписанном Гарри и Меган, содержится призыв к введению моратория на создание "сверхразума" до тех пор, пока не будет достигнут научный консенсус относительно его безопасности и управляемости. Принц Гарри в своем комментарии отметил, что будущее ИИ должно служить интересам человечества, а не заменять его. Он подчеркнул, что развитие технологий может привести к серьезным последствиям, включая экономическое обесценивание людей и даже угрозу вымирания.

Супруги также акцентировали внимание на том, что истинный прогресс не заключается в скорости внедрения новых технологий, а в мудрости их использования. Гарри предостерег от возможных катастрофических последствий, заявив: "У нас не будет второго шанса". Это заявление стало частью их более широкой кампании по защите детей от кибербуллинга и других интернет-угроз, за которую они недавно были удостоены гуманитарной премии на гала-концерте Project Healthy Minds.

Принц Гарри ранее поднимал вопрос о рисках, связанных с нерегулируемым развитием ИИ. Он ссылался на исследования, показывающие, что чат-боты способны генерировать вредоносный контент для детей каждые пять минут. Это подчеркивает необходимость введения строгих мер контроля над технологиями, которые могут угрожать безопасности пользователей.

В то же время в британском истеблишменте активно обсуждают возможность возвращения принца Гарри в Великобританию и ослабление влияния его старшего брата, принца Уильяма. Поддержка этой инициативы исходит от ряда политиков и придворных, что добавляет еще один слой сложности в отношения внутри королевской семьи.

Заявление принца Гарри и Меган Маркл о запрете на создание сверхразума подчеркивает важность ответственного подхода к технологиям. Их инициатива может стать важным шагом к обеспечению безопасного будущего для всех, особенно для уязвимых групп населения, таких как дети.