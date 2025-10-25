Меган Маркл и Принц Гарри призвали запретить ИИ ради спасения человечества

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

03:18Меган Маркл и Принц Гарри призвали запретить ИИ ради спасения человечества 00:27Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления 21:33Секрет кардиологов: эта копеечная пряность спасет ваши сосуды 20:17Только такие витамины на самом деле помогают иммунитету: добавьте их в свое меню 19:24От мигрени и бессонницы: сколько магния нужно организму – ученые дали точный ответ 18:39Магия 10 000 шагов: 5 удивительных изменений, которые произойдут с вашим телом 17:40Эта проблема с деснами на 56% повышает риск повреждения мозга 16:53Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба 15:37Врачи предупреждают: это блюдо категорически нельзя заказывать в ресторане – смертельно опасно 13:29Ученые раскрыли лежащий в основе выбора продуктов механизм – он долго оставался загадкой 13:00Врач предупредил о скрывающихся за утренней усталостью опасных состояниях 11:15Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками 11:08В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства" 11:02В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер" 10:08Пожарные Карелии спасли забравшегося на фонарный столб кота 09:22Обнаружена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире 06:48Юрист подробно рассказала, как избежать потери наследства при наличии завещания 03:10Ежедневное употребление орехов снижает риск деменции – гастроэнтеролог 00:29Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование 21:26Осторожно, Филиппов день! 7 вещей, которые нельзя делать 24 октября, чтобы не навлечь беду 20:477 "красных флагов" за рулем: если заметили хоть один – немедленно остановитесь 19:36Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? 18:37Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона 17:16Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление 16:41Устрицы без паники: как есть морепродукты, чтобы сойти за своего в любом ресторане 15:39"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения 13:22В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей 12:5442-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом 11:54Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование 11:36Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 11:27Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги 10:42Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья 09:51В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты 09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах 06:25Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон 03:38Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить 00:14С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться 21:02Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 20:05Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 19:24Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений 18:46Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье 17:42"Рубли и золото": замминистра финансов дал россиянам четкий совет по хранению денег 16:32Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев 15:38Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования 13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование
Меган Маркл и Принц Гарри призвали запретить ИИ ради спасения человечества

Меган Маркл и Принц Гарри призвали запретить ИИ ради спасения человечества
102

Принц Гарри и Меган Маркл сделали громкое заявление. Они призвали к запрету на разработку искусственного интеллекта (ИИ) с целью защиты человечества.

В своем заявлении они присоединились к группе ученых и общественных деятелей, среди которых такие известные личности, как сооснователь Apple Стив Возняк и актер Стивен Фрай. Эта инициатива отражает растущую озабоченность по поводу потенциальных рисков, связанных с развитием технологий.

В документе, подписанном Гарри и Меган, содержится призыв к введению моратория на создание "сверхразума" до тех пор, пока не будет достигнут научный консенсус относительно его безопасности и управляемости. Принц Гарри в своем комментарии отметил, что будущее ИИ должно служить интересам человечества, а не заменять его. Он подчеркнул, что развитие технологий может привести к серьезным последствиям, включая экономическое обесценивание людей и даже угрозу вымирания.

Супруги также акцентировали внимание на том, что истинный прогресс не заключается в скорости внедрения новых технологий, а в мудрости их использования. Гарри предостерег от возможных катастрофических последствий, заявив: "У нас не будет второго шанса". Это заявление стало частью их более широкой кампании по защите детей от кибербуллинга и других интернет-угроз, за которую они недавно были удостоены гуманитарной премии на гала-концерте Project Healthy Minds.

Принц Гарри ранее поднимал вопрос о рисках, связанных с нерегулируемым развитием ИИ. Он ссылался на исследования, показывающие, что чат-боты способны генерировать вредоносный контент для детей каждые пять минут. Это подчеркивает необходимость введения строгих мер контроля над технологиями, которые могут угрожать безопасности пользователей.

В то же время в британском истеблишменте активно обсуждают возможность возвращения принца Гарри в Великобританию и ослабление влияния его старшего брата, принца Уильяма. Поддержка этой инициативы исходит от ряда политиков и придворных, что добавляет еще один слой сложности в отношения внутри королевской семьи.

Заявление принца Гарри и Меган Маркл о запрете на создание сверхразума подчеркивает важность ответственного подхода к технологиям. Их инициатива может стать важным шагом к обеспечению безопасного будущего для всех, особенно для уязвимых групп населения, таких как дети.

25 октября 2025, 03:18
Меган Маркл и принц Гарри. Кадр: YouTube
Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления

Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления
Россияне все чаще прибегают к удобству лапши быстрого приготовления, однако, как утверждает врач-диетолог и эндокринолог Эльвина Бинатова из "СМ-Клиника", этот продукт таит в себе множество опасностей для здоровья. Она подробно рассказала о вредных компонентах, содержащихся в популярных упаковках с лапшой. Основная угроза заключается в усилителях вкуса, которые часто добавляются в лапшу.

Секрет кардиологов: эта копеечная пряность спасет ваши сосуды

Секрет кардиологов: эта копеечная пряность спасет ваши сосуды
Проблемы с сердцем и сосудами не возникают за один день. По данным Телеграм-канала "Будь здоров!", существует доступное и натуральное средство для поддержания здоровья сердца, которое часто недооценивают.

Только такие витамины на самом деле помогают иммунитету: добавьте их в свое меню

Только такие витамины на самом деле помогают иммунитету: добавьте их в свое меню
Иммунитет – наша главная защита от вирусов и бактерий. Чтобы поддерживать иммунитет в тонусе, важно включить в ежедневный рацион полезные вещества, главным образом — витамины.

От мигрени и бессонницы: сколько магния нужно организму – ученые дали точный ответ

От мигрени и бессонницы: сколько магния нужно организму – ученые дали точный ответ
Магний, незаменимый минерал, играет критически важную роль в функционировании организма. Как сообщает портал The Conversation, этот нутриент необходим для нормальной работы ферментов, мышечной и нервной систем, а также для выработки энергии.

Магия 10 000 шагов: 5 удивительных изменений, которые произойдут с вашим телом

Магия 10 000 шагов: 5 удивительных изменений, которые произойдут с вашим телом
В мире фитнеса и здорового образа жизни цель в 10 000 шагов в день стала своеобразным золотым стандартом. Это не просто красивая цифра на экране вашего фитнес-трекера, а мощный инструмент для преображения тела и разума.

