Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками

Известная певица Лолита Милявская недавно поделилась шокирующей историей о том, как чуть не стала жертвой мошенников.

Артистка рассказала о том, как злоумышленники, представившись сотрудниками транспортной компании, пытались обмануть ее во время ее поездки к стоматологу. Лолита ожидала доставку микрофонов и, когда ей позвонили с номера, идентифицированного как "Транспортная компания", она не заподозрила ничего плохого.

В разговоре мошенники уверяли певицу, что доставка уже на подходе, и поскольку она находилась вне дома, попросили оставить посылку в подъезде. На этом этапе Лолита, доверившись собеседнику, без колебаний предоставила код доступа к своему подъезду. Однако вскоре после этого она услышала фразу, которая заставила её насторожиться: "О, Милявская — дура, с первого раза код отдала". Это заявление мгновенно вызвало у нее тревогу и понимание того, что она могла стать жертвой хитроумной аферы.

К счастью, рядом с Лолитой находились знакомые, которые быстро отреагировали на ситуацию, отмечает RidLife. Они помогли ей сменить все пароли и коды доступа, что позволило предотвратить возможные последствия мошенничества. Артистка также обратилась в "Госуслуги" для оформления запрета на любые операции с её имуществом и кредитами. Она настоятельно призвала всех своих поклонников и слушателей не откладывать подобные меры предосторожности на потом: "Слушайте, не ждите, люди, пожалуйста, все бывает. Сделайте запрет!".

Лолита выразила благодарность сотрудницам "Госуслуг", отметив высокий уровень их обслуживания и профессионализм. Она подчеркнула, что такая поддержка в критической ситуации была для нее очень важной. В завершение своего рассказа певица с юмором отметила: "Ну, Милявская — дура, с первого раза код отдала, со второго — нет". Этот случай стал для нее уроком, который она надеется поможет другим избежать подобных ситуаций.

История Лолиты Милявской служит напоминанием о том, как важно быть внимательными и осторожными в общении с незнакомыми людьми, особенно когда речь идет о личной информации. Мошенничество становится все более изощренным, и даже самые осторожные люди могут оказаться в ловушке. Певица призвала всех быть бдительными и делиться своим опытом, чтобы помочь другим избежать неприятностей.