Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны

По данным метеорологических служб, на территории Европейской части нашей страны скоро произойдет значительное падение температур.



Роман Вильфанд, глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), подтвердил наступление холодной волны, сообщает портал ProГород. Он объяснил, что резкое похолодание связано с прохождением холодного фронтового раздела и вторжением арктического воздуха из северных широт.

Прогнозируемые изменения температуры по регионам

Центральные регионы: температура ночью снизится до отметки около -1°C в Ивановской области и до -5°C в Брянской области.

Южные районы: возможны заморозки до -2°C в Ростовской области и до -4°C в Волгоградском, Астраханском регионах и Республике Калмыкия.

Уральские земли: Свердловская область и Курган ожидают сильное охлаждение до -6°C.

Приволжье: Башкортостан готовится встретить температуру до -3°C.

Это похолодание вызвано активностью мощного антициклона, несущего массы прохладного воздуха с северного направления. Хотя подобные явления характерны для осени, нынешняя амплитуда падения температуры заметно превосходит средние климатические показатели текущего сезона.

Рекомендации населению и аграриям

Специалисты рекомендуют жителям и специалистам сельского хозяйства предпринять соответствующие профилактические меры. Так, сельскохозяйственникам советуют ускорить уборку урожая и провести подготовку растений к предстоящему зимнему сезону. Водителям рекомендовано проявлять осторожность утром, особенно на дорогах, где возможно образование ледяной корки вследствие утренних заморозков.

Кроме того, гражданам важно следить за изменениями погодных условий и соответствующим образом планировать повседневные дела, учитывая возможное ухудшение погоды.