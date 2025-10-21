Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу?

День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу?
188

21 октября в народном календаре – важный рубеж, день, когда осень окончательно уступает место предзимью.

Наши предки верили, что 21 октября — день строгих правил и особого труда. Чтобы привлечь в дом тепло, достаток и благополучие на долгие холодные месяцы, нужно было соблюдать ряд важных запретов.

Главные запреты дня: что нельзя делать на Трифона и Пелагею?

Бездельничать и лениться. Это главный запрет дня, напрямую связанный с его сутью. Считалось, что тот, кто на Трифона и Пелагею проведет день в праздности, будет всю зиму мерзнуть и страдать от нужды. Лень в этот день приравнивалась к неуважению к грядущей зиме, которая могла за это "наказать" болезнями и голодом.

Сплетничать, ругаться и пустословить. Любая негативная энергия и пустая болтовня в этот день были под строгим запретом. Предки верили, что злые слова и ссоры "выстуживают" дом, лишая его тепла и уюта. А тот, кто распускает сплетни, рискует сам стать их жертвой и потерять доброе имя.

Жаловаться на жизнь и судьбу. Считалось, что жалобы 21 октября лишь усугубят проблемы. Небеса в этот день были особенно внимательны к словам людей, и нытье могло быть воспринято как просьба о новых испытаниях. Вместо этого следовало благодарить за то, что есть, и с надеждой смотреть в будущее.

Отправляться в дальний путь без острой необходимости. День считался неблагоприятным для путешествий. Дорога могла оказаться трудной и полной неприятностей. Если же поездки было не избежать, перед выходом из дома обязательно читали молитву-оберег.

Рубить старые деревья. Наши предки относились к природе с большим уважением. Считалось, что 21 октября лесные духи готовятся к зимнему сну, и беспокоить их, особенно срубая старое, могучее дерево, — значит навлечь на себя их гнев, который мог обернуться болезнями или потерей скота.

Что же нужно сделать в этот день?

Главной задачей дня была подготовка к зиме. Именно поэтому день и назывался "Починки".

Чинить и готовить зимнюю одежду. Вся семья занималась делом: доставали тулупы, шубы, валенки, шапки и рукавицы. Одежду чистили, латали, штопали. Существовала даже поговорка: "Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет". Считалось, что обновленная в этот день одежда будет лучше греть и защитит от зимних хворей.

Готовить погреб и припасы. Хозяева проверяли запасы на зиму, перебирали овощи, наводили порядок в погребах и амбарах.

Опускать бочки с соленьями в реку. Существовал обычай опускать кадки с огурцами и капустой на дно реки или озера, чтобы они не промерзли зимой и сохранили свой вкус до весны.

Народные приметы 21 октября

Облака плывут низко — жди сильного мороза.

Если мыши роют норы на теплой стороне — зима будет суровой.

Звезды на небе яркие — к хорошей погоде, тусклые — к ненастью.

Дятел долбит дерево снизу вверх, сдирая всю кору, — к снежной и морозной зиме.

Этот день напоминал о простой мудрости: чтобы пережить темные и холодные времена, нужно хорошо потрудиться, сохранять душевное тепло и заботиться о своем доме и близких.

21 октября 2025, 15:32
Фото: freepik.com
Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем

"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем
Аврора Киба, известная своей нелюбовью к скучным и сдержанным публикациям, в очередной раз заставила публику говорить о себе. Молодая избранница Григория Лепса, которая не прочь подразнить подписчиков провокационными выходами, на этот раз выдала цитату о браке и мужчинах, вызвавшую настоящий ажиотаж в комментариях.

Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт

Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт
Терапевт Анастасия Агаева предупредила о вреде привычки отсыпаться на выходных, которая широко распространена среди людей, стремящихся компенсировать недосыпание в течение недели. Врач акцентировала внимание на том, что попытки наверстать упущенный сон не только неэффективны, но и могут привести к серьезным нарушениям в организме.

Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе

Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе
Актер Юра Борисов, звезда нашумевшего фильма "Анора", недавно появился на премьере картины "Алиса в стране чудес" в компании своей семьи. Это событие стало знаковым на фоне множества слухов о возможном разводе артиста с супругой Анной Шевчук.

Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии

Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии
Журналистка Маргарита Симоньян недавно поделилась с подписчиками в своем телеграм-канале важной новостью о начале курса химиотерапии. В своем сообщении главный редактор RT обратилась с необычной просьбой к своим близким и коллегам: воздержаться от использования фразы "все будет хорошо".

В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону

В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону
В Петербурге произошел трогательный случай. Он собрал множество неравнодушных людей вокруг одной вороны. Птица оказалась в затруднительном положении, зацепившись за провод в районе Черной речки.

