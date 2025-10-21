День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу?

21 октября в народном календаре – важный рубеж, день, когда осень окончательно уступает место предзимью.

Наши предки верили, что 21 октября — день строгих правил и особого труда. Чтобы привлечь в дом тепло, достаток и благополучие на долгие холодные месяцы, нужно было соблюдать ряд важных запретов.

Главные запреты дня: что нельзя делать на Трифона и Пелагею?

Бездельничать и лениться. Это главный запрет дня, напрямую связанный с его сутью. Считалось, что тот, кто на Трифона и Пелагею проведет день в праздности, будет всю зиму мерзнуть и страдать от нужды. Лень в этот день приравнивалась к неуважению к грядущей зиме, которая могла за это "наказать" болезнями и голодом.

Сплетничать, ругаться и пустословить. Любая негативная энергия и пустая болтовня в этот день были под строгим запретом. Предки верили, что злые слова и ссоры "выстуживают" дом, лишая его тепла и уюта. А тот, кто распускает сплетни, рискует сам стать их жертвой и потерять доброе имя.

Жаловаться на жизнь и судьбу. Считалось, что жалобы 21 октября лишь усугубят проблемы. Небеса в этот день были особенно внимательны к словам людей, и нытье могло быть воспринято как просьба о новых испытаниях. Вместо этого следовало благодарить за то, что есть, и с надеждой смотреть в будущее.

Отправляться в дальний путь без острой необходимости. День считался неблагоприятным для путешествий. Дорога могла оказаться трудной и полной неприятностей. Если же поездки было не избежать, перед выходом из дома обязательно читали молитву-оберег.

Рубить старые деревья. Наши предки относились к природе с большим уважением. Считалось, что 21 октября лесные духи готовятся к зимнему сну, и беспокоить их, особенно срубая старое, могучее дерево, — значит навлечь на себя их гнев, который мог обернуться болезнями или потерей скота.

Что же нужно сделать в этот день?

Главной задачей дня была подготовка к зиме. Именно поэтому день и назывался "Починки".

Чинить и готовить зимнюю одежду. Вся семья занималась делом: доставали тулупы, шубы, валенки, шапки и рукавицы. Одежду чистили, латали, штопали. Существовала даже поговорка: "Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет". Считалось, что обновленная в этот день одежда будет лучше греть и защитит от зимних хворей.

Готовить погреб и припасы. Хозяева проверяли запасы на зиму, перебирали овощи, наводили порядок в погребах и амбарах.

Опускать бочки с соленьями в реку. Существовал обычай опускать кадки с огурцами и капустой на дно реки или озера, чтобы они не промерзли зимой и сохранили свой вкус до весны.

Народные приметы 21 октября

Облака плывут низко — жди сильного мороза.

Если мыши роют норы на теплой стороне — зима будет суровой.

Звезды на небе яркие — к хорошей погоде, тусклые — к ненастью.

Дятел долбит дерево снизу вверх, сдирая всю кору, — к снежной и морозной зиме.

Этот день напоминал о простой мудрости: чтобы пережить темные и холодные времена, нужно хорошо потрудиться, сохранять душевное тепло и заботиться о своем доме и близких.