42-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом

2-летний солист популярной российской поп-группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко готовится стать отцом. Эта радостная новость стала известна благодаря телеграм-каналу Super.ru, который первым сообщил о беременности жены артиста, Дарьи.

Супруги подтвердили, что находятся на 32-й неделе беременности, и для них это важный и волнующий этап в жизни. Кирилл поделился своими чувствами, отметив, что долго ждал этого момента: "Я очень долго этого ждал, 42 года. Поэтому я буду рад и мальчику, и девочке". Пара решила не узнавать пол ребенка до его рождения, что добавляет интриги и волнения в этот особенный период.

Для Туриченко это будет первый ребенок, и он с нетерпением ждет момента, когда сможет стать отцом. В своих интервью певец не раз подчеркивал важность семейных ценностей и желания создать крепкую семью. С Дарьей они вместе уже несколько лет и сейчас готовы сделать следующий шаг в своих отношениях.

Интересно, что Кирилл не единственный из известных личностей, кто стал отцом в зрелом возрасте. Так, например, актер Никита Панфилов, звезда сериала "Мажор", недавно стал многодетным отцом. Он также поделился своими мыслями о том, почему не планирует жениться вновь, несмотря на появление детей. По его словам, маленькую дочь назвали Афиной, и он активно участвует в ее воспитании.

Фанаты Кирилла Туриченко уже начали поздравлять его с этим радостным событием. Социальные сети заполнились теплыми словами поддержки и пожеланиями счастья молодой семье. Многие поклонники выражают уверенность в том, что Кирилл станет замечательным отцом, ведь он всегда отличался заботливым отношением к близким и искренностью в общении.