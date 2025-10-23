Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Четверг 23 октября

42-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом

42-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом
103

2-летний солист популярной российской поп-группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко готовится стать отцом. Эта радостная новость стала известна благодаря телеграм-каналу Super.ru, который первым сообщил о беременности жены артиста, Дарьи.

Супруги подтвердили, что находятся на 32-й неделе беременности, и для них это важный и волнующий этап в жизни. Кирилл поделился своими чувствами, отметив, что долго ждал этого момента: "Я очень долго этого ждал, 42 года. Поэтому я буду рад и мальчику, и девочке". Пара решила не узнавать пол ребенка до его рождения, что добавляет интриги и волнения в этот особенный период.

Для Туриченко это будет первый ребенок, и он с нетерпением ждет момента, когда сможет стать отцом. В своих интервью певец не раз подчеркивал важность семейных ценностей и желания создать крепкую семью. С Дарьей они вместе уже несколько лет и сейчас готовы сделать следующий шаг в своих отношениях.

Интересно, что Кирилл не единственный из известных личностей, кто стал отцом в зрелом возрасте. Так, например, актер Никита Панфилов, звезда сериала "Мажор", недавно стал многодетным отцом. Он также поделился своими мыслями о том, почему не планирует жениться вновь, несмотря на появление детей. По его словам, маленькую дочь назвали Афиной, и он активно участвует в ее воспитании.

Фанаты Кирилла Туриченко уже начали поздравлять его с этим радостным событием. Социальные сети заполнились теплыми словами поддержки и пожеланиями счастья молодой семье. Многие поклонники выражают уверенность в том, что Кирилл станет замечательным отцом, ведь он всегда отличался заботливым отношением к близким и искренностью в общении.

Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование

Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование
Выбор товара в современном мире – задача не из легких. Сотни вариантов, противоречивые отзывы и реклама, которая обещает золотые горы, могут запутать даже самого опытного покупателя. Чтобы помочь родителям и всем заинтересованным в правильном выборе, сайт Клео.

Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги

Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги
Фигуристка Евгения Медведева, известная своими выдающимися достижениями на льду, готовится к серьезной операции на обе ноги. Спортсменка поделилась с поклонниками, что долгое время страдает от неприятного диагноза, который стал следствием её интенсивной спортивной карьеры.

Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья

Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья
Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов провел новое исследование на рынке недвижимости. Выяснилось, что россияне готовы платить за аренду жилья в среднем 27,2 тысячи рублей в месяц.

В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты

В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты
С 20 по 22 октября 2025 года в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга развернулась настоящая спасательная операция. Волонтеры организации "Кошкиспас" помогли кошке, застрявшей в вентиляционной шахте. Эта история началась, когда команда волонтеров отловила бездомную кошку с котятами на улице и решила предоставить им временный дом.

Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах

Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах
Работа мусорщика – это не только утомительная физическая нагрузка, но и постоянное взаимодействие с неожиданными находками. Один из таких работников, пользователь Reddit, поделился своими впечатлениями о самых странных и порой шокирующих предметах, которые он встречал на своем пути.

