Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт

Терапевт Анастасия Агаева предупредила о вреде привычки отсыпаться на выходных, которая широко распространена среди людей, стремящихся компенсировать недосыпание в течение недели.

Врач акцентировала внимание на том, что попытки наверстать упущенный сон не только неэффективны, но и могут привести к серьезным нарушениям в организме. По словам Агаевой, такое поведение воспринимается телом как сбой биологических ритмов.

Когда мы резко изменяем режим сна, переходя от ранних подъемов в будние дни к длительному сну в выходные, это создает эффект, схожий с быстрой сменой часовых поясов. Организм начинает испытывать десинхронизацию внутренних часов, что нарушает естественный цикл сна и бодрствования, отмечает RidLife.

В результате этого, даже если человек спит дольше в выходные, это не приводит к желаемому восстановлению сил. Напротив, такой сон становится поверхностным и фрагментированным, лишенным полноценного погружения в глубокие и быстрые фазы, необходимые для качественного отдыха.

Агаева также подчеркнула, что "наверстывание" сна за два дня не способно компенсировать хронический недосып, накопленный в течение рабочей недели. Более того, практика отсыпания может усугубить усталость и негативно сказаться на общем состоянии здоровья. Хронический дефицит сна не исчезает за короткий период, и его последствия могут проявляться в виде сниженной работоспособности и ухудшения настроения.

Регулярное нарушение режима сна связано с повышенным риском развития различных заболеваний, таких как избыточный вес, диабет и сердечно-сосудистые проблемы. Поэтому Анастасия Агаева рекомендует придерживаться единого графика отхода ко сну и пробуждения, включая выходные дни. Это поможет организму адаптироваться к стабильному ритму, что в свою очередь способствует улучшению общего самочувствия и повышению жизненной энергии.

Для поддержания бодрости и хорошего настроения важно не только следить за количеством сна, но и за его качеством. Врач советует создать комфортные условия для сна: затемнить комнату, снизить уровень шума и избегать употребления кофеина перед сном. Также полезно развивать вечерние ритуалы, которые помогут организму понять, что пора готовиться ко сну. Это может быть чтение книги, легкая растяжка или медитация.