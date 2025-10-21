Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Вторник 21 октября

12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар
Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт

Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт
79

Терапевт Анастасия Агаева предупредила о вреде привычки отсыпаться на выходных, которая широко распространена среди людей, стремящихся компенсировать недосыпание в течение недели.

Врач акцентировала внимание на том, что попытки наверстать упущенный сон не только неэффективны, но и могут привести к серьезным нарушениям в организме. По словам Агаевой, такое поведение воспринимается телом как сбой биологических ритмов.

Когда мы резко изменяем режим сна, переходя от ранних подъемов в будние дни к длительному сну в выходные, это создает эффект, схожий с быстрой сменой часовых поясов. Организм начинает испытывать десинхронизацию внутренних часов, что нарушает естественный цикл сна и бодрствования, отмечает RidLife.

В результате этого, даже если человек спит дольше в выходные, это не приводит к желаемому восстановлению сил. Напротив, такой сон становится поверхностным и фрагментированным, лишенным полноценного погружения в глубокие и быстрые фазы, необходимые для качественного отдыха.

Агаева также подчеркнула, что "наверстывание" сна за два дня не способно компенсировать хронический недосып, накопленный в течение рабочей недели. Более того, практика отсыпания может усугубить усталость и негативно сказаться на общем состоянии здоровья. Хронический дефицит сна не исчезает за короткий период, и его последствия могут проявляться в виде сниженной работоспособности и ухудшения настроения.

Регулярное нарушение режима сна связано с повышенным риском развития различных заболеваний, таких как избыточный вес, диабет и сердечно-сосудистые проблемы. Поэтому Анастасия Агаева рекомендует придерживаться единого графика отхода ко сну и пробуждения, включая выходные дни. Это поможет организму адаптироваться к стабильному ритму, что в свою очередь способствует улучшению общего самочувствия и повышению жизненной энергии.

Для поддержания бодрости и хорошего настроения важно не только следить за количеством сна, но и за его качеством. Врач советует создать комфортные условия для сна: затемнить комнату, снизить уровень шума и избегать употребления кофеина перед сном. Также полезно развивать вечерние ритуалы, которые помогут организму понять, что пора готовиться ко сну. Это может быть чтение книги, легкая растяжка или медитация.

21 октября 2025, 12:50
Фото: Freepik
Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе

Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе
Актер Юра Борисов, звезда нашумевшего фильма "Анора", недавно появился на премьере картины "Алиса в стране чудес" в компании своей семьи. Это событие стало знаковым на фоне множества слухов о возможном разводе артиста с супругой Анной Шевчук.

