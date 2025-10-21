Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии

Журналистка Маргарита Симоньян недавно поделилась с подписчиками в своем телеграм-канале важной новостью о начале курса химиотерапии.

В своем сообщении главный редактор RT обратилась с необычной просьбой к своим близким и коллегам: воздержаться от использования фразы "все будет хорошо". Это обращение стало результатом ее личного опыта, связанного с болезнью ее супруга, Тиграна Кеосаяна, который долгое время боролся с тяжелым недугом.

Симоньян объяснила, что во время болезни Тиграна она получала множество сообщений с подобными пожеланиями, и каждое из них вызывало у нее глубокую боль. "Пожалуйста, не пишите: "Все будет хорошо“. Когда болел Тигран, мне писали это десятки раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце", — отметила она. По ее словам, такие утверждения кажутся ей "непозволительной дерзостью" по отношению к Божьей воле, которую она принимает с покорностью и смирением.

Симоньян также выразила благодарность всем тем, кто молится за нее и желает добра. Она подчеркнула, что даже тех, кто может глумиться или желать ей зла, она встречает с пожеланием добра. Это говорит о ее внутренней силе и способности сохранять позитивный настрой, несмотря на трудности.

Ситуация с Симоньян стала особенно резонировать на фоне трагических событий в ее жизни. 8 января ее супруг Тигран Кеосаян попал в кому, и 26 сентября он ушел из жизни. Эти испытания оставили значительный след в жизни и восприятии мира журналисткой.