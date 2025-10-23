Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Четверг 23 октября

03:38Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить 00:14С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться 21:02Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 20:05Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 19:24Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений 18:46Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье 17:42"Рубли и золото": замминистра финансов дал россиянам четкий совет по хранению денег 16:32Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев 15:38Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования 13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье
Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить

Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить
38

Выдающийся персидский философ и поэт Омар Хайям оставил нам множество мудрых мыслей, которые актуальны и в наши дни. Его рубаи, наполненные глубоким смыслом, касаются самых важных аспектов человеческой жизни, включая любовь и отношения.

Одним из ключевых вопросов, который он поднимает, является природа изменений в чувствах, даже у самых преданных партнёров. Хайям утверждал, что страсть и любовь — это разные состояния, и понимание этой разницы может помочь избежать многих ошибок.

Страсть, по мнению Хайяма, подобна яркому огню: она вспыхивает внезапно, захватывает и ослепляет. Это чувство может казаться всепоглощающим, но его интенсивность часто оказывается временной. Как только пламя страсти угасает, остается лишь пустота и разочарование. Хайям предупреждал о том, что такая мимолетная привязанность может затмить разум и привести к решениям, о которых потом пожалеешь. Он видел в страсти нечто эфемерное, что может легко обмануть человека, заставив его поверить в глубину чувств, которых на самом деле нет.

В отличие от страсти, любовь — это более глубокое и устойчивое чувство. Хайям сравнивал ее с медленным тлением в очаге: она требует времени для формирования и укоренения. Любовь строится на взаимном уважении, доверии и искренней заботе. Она не ослепляет, а наполняет жизнь смыслом и теплом. Истинная любовь помогает людям видеть друг друга яснее и поддерживать друг друга в трудные времена. Это чувство способно выдержать испытания временем и обстоятельствами.

Сегодняшний мир, наполненный стремительными изменениями и поверхностными связями, делает идеи Хайяма особенно актуальными. В век технологий и мгновенных удовольствий легко спутать кратковременное увлечение с настоящими чувствами. Многие люди принимают эмоциональные всплески или физическое влечение за глубокую связь, что может привести к разочарованиям и несчастьям в будущем.

Хайям призывал к тому, чтобы управлять своими эмоциями, а не подавлять их. Это не означает отказа от страсти — напротив, он считал важным направить эту энергию в созидательное русло. Умение управлять своими порывами позволяет сохранить ясность ума и трезвость мышления даже в водовороте эмоций. Это помогает увидеть истинную суть человека и построить крепкие отношения.

Мудрость Омара Хайяма остается актуальной и сегодня. Его идеи о различии между страстью и любовью помогают нам лучше понимать себя и окружающих. Важно помнить, что настоящие чувства требуют времени для развития и укрепления.

Способность различать мимолетные увлечения и глубокие связи — это ключ к созданию гармоничных отношений, которые принесут радость и удовлетворение на протяжении всей жизни. В нашем быстром мире умение находить баланс между эмоциями и разумом становится особенно ценным навыком, который способен привести к подлинной близости и душевному покою.

23 октября 2025, 03:38
Фото: Freepik
С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться

С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться
Согласно прогнозам экспертов, россиянам в ближайшие годы станет значительно сложнее приобрести жилье. Директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский заявил, что с 2026 года комиссии риелторов на рынке вторичного жилья могут вырасти в среднем в полтора раза.

Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны

Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны
По данным метеорологических служб, на территории Европейской части нашей страны скоро произойдет значительное падение температур. Роман Вильфанд, глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), подтвердил наступление холодной волны, сообщает портал ProГород.

Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление

Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление
Специалист объяснил, почему важно учитывать положение тела при проведении замеров. Доктор Александр Мясников недавно поделился важной информацией в своем Телеграм-канале.

Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений

Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений
Все мечтают о дне, когда вдруг случится чудо, исчезнут конфликты и найдутся ответы на мучительные вопросы. Возможно, таким днем и окажется 23 октября, согласно нумерологическим представлениям. Эта дата считается идеальной для установления мира, конструктивных диалогов и налаживания связей.

Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье

Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье
Сон играет критически важную роль в поддержании физического и ментального благополучия человека. До сих пор большинство исследований концентрировалось на отдельных аспектах сна, таких как его продолжительность или нарушения.

