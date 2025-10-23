Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Четверг 23 октября

Устрицы без паники: как есть морепродукты, чтобы сойти за своего в любом ресторане

Устрицы без паники: как есть морепродукты, чтобы сойти за своего в любом ресторане
27

Меню с устрицами и мидиями – настоящий тест на выдержку. Один неверный шаг, и вот вы уже сражаетесь с раковиной на глазах у всего ресторана.

Чтобы этого не случилось, эксперты сайта Клео.ру подготовили простую шпаргалку, которая превратит вас из новичка в уверенного гурмана.

Элегантность в одной раковине: как есть устрицы

Итак, перед вами ледник с раскрытыми раковинами. Без паники, все уже сделано за вас. Ваша задача — лишь красиво завершить процесс.

  1. Лимон — ваш главный помощник. Он нужен не для украшения. Выжмите пару капель прямо в раковину, чтобы сбалансировать вкус. По желанию можно добавить капельку соуса "миньонет", но не переусердствуйте — вы должны почувствовать вкус устрицы, а не маринада.
  2. Специальная устричная вилка. Этот маленький прибор подают не для того, чтобы есть устрицу, как салат. Его задача — аккуратно отделить ножку моллюска от раковины, если повар этого еще не сделал. Легкое движение — и устрица готова.
  3. Самый главный момент. Возьмите раковину, поднесите к губам широкой стороной и аккуратно выпейте ее содержимое вместе с соком. Не нужно запрокидывать голову или громко втягивать. Представьте, что пьете из маленькой чашечки. Пустую раковину положите обратно на лед.


Миссия с мидиями: инструкция по применению

С мидиями все немного иначе и зависит от подачи. Но и здесь есть свои элегантные решения.

  • Сценарий первый: вам подали приборы. Обычно это специальные щипцы и вилка. Все просто: щипцами держите раковину, вилкой извлекаете нежное мясо.
  • Сценарий второй: только вы и раковины. И это самый интересный трюк! Этикет разрешает использовать пустую раковину в качестве щипцов. Возьмите ее в руку и используйте как пинцет, чтобы доставать мидии из других раковин. Выглядит очень профессионально.
  • А что с соусом? Если мидии подали в ароматном бульоне, его едят ложкой, когда с моллюсками покончено. Только не пейте прямо из тарелки — это все-таки не суп.
  • Куда девать "улики"? Пустые раковины складывайте в специальную миску, которую обычно подают вместе с блюдом. Если ее нет — аккуратно сдвигайте на край своей тарелки.


Три "нет", которые выдадут в вас новичка

Чтобы точно не попасть впросак, запомните три главных табу:

  1. Пытаться съесть устрицу вилкой. Вилка только помогает, основное действие — губами.
  2. Шумно втягивать содержимое раковины. Деликатес требует деликатного обращения.
  3. Оставлять пустые раковины перевернутыми. Это считается дурным тоном.


Финальный штрих: для чего нужна та самая миска с лимоном

Эта миска с водой и долькой лимона (или влажная салфетка) — не декор. Смело опускайте в нее кончики пальцев, чтобы освежить их после еды. Этой опцией пользуются все, так что стесняться нечего.

Главное помните: этикет создан для комфорта, а не для экзамена. Расслабьтесь и получайте удовольствие.

23 октября 2025, 16:41

Фото: freepik.com
Клео.ру
Клео.ру✓ Надежный источник

"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения

"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения
В последние недели пользователи на юге России регулярно сталкиваются с перебоями в работе самых популярных мессенджеров. 22 октября Роскомнадзор (РКН) открыто заявил о начале частичного ограничения Telegram и WhatsApp.

42-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом

42-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом
2-летний солист популярной российской поп-группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко готовится стать отцом. Эта радостная новость стала известна благодаря телеграм-каналу Super.ru, который первым сообщил о беременности жены артиста, Дарьи. Супруги подтвердили, что находятся на 32-й неделе беременности, и для них это важный и волнующий этап в жизни.

Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование

Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование
Выбор товара в современном мире – задача не из легких. Сотни вариантов, противоречивые отзывы и реклама, которая обещает золотые горы, могут запутать даже самого опытного покупателя. Чтобы помочь родителям и всем заинтересованным в правильном выборе, сайт Клео.

Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги

Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги
Фигуристка Евгения Медведева, известная своими выдающимися достижениями на льду, готовится к серьезной операции на обе ноги. Спортсменка поделилась с поклонниками, что долгое время страдает от неприятного диагноза, который стал следствием её интенсивной спортивной карьеры.

Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья

Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья
Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов провел новое исследование на рынке недвижимости. Выяснилось, что россияне готовы платить за аренду жилья в среднем 27,2 тысячи рублей в месяц.

