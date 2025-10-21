Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Вторник 21 октября

09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалвкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке
Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика

Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика
135

В условиях растущих цен на недвижимость многие россияне ищут возможности сэкономить при покупке жилья. Эксперты поделились полезными советами о том, как можно получить скидку на квартиры в новостройках.

Полная оплата сразу

Одним из самых простых способов получить скидку является полная предоплата за квартиру. По словам Екатерины Никитиной, председателя комитета Российской гильдии риелторов по межрегиональным сделкам, многие застройщики готовы снизить цену на 7-10% при условии, что покупатель оплатит всю стоимость объекта сразу. Это выгодно девелоперам, так как позволяет им быстро вернуть вложенные средства.

Ликвидность объекта

Другим важным фактором, влияющим на возможность получения скидки, является ликвидность квартиры. Например, если объект имеет сложную планировку или находится в неблагоприятном месте (например, с видом на стену соседнего дома), застройщик может предложить скидку в размере 5-7%. Особенно это касается квартир на вторых этажах с козырьками или расположенных над магазинами — их ликвидность ниже. В таких случаях скидка может достигать 15% по сравнению с аналогичными квартирами на более высоких этажах.

Торговля по типу квартиры

Покупателям угловых квартир и жилья на первых и последних этажах также стоит рассчитывать на возможность торга. Эти квартиры могут иметь свои недостатки, и застройщики могут быть готовы пойти навстречу покупателям, предлагая им более выгодные условия.

Скидки на финальных этапах строительства

Еще одним способом получить скидку является покупка квартиры на завершающих этапах строительства жилого комплекса. Ольга Хабнер, аналитик по недвижимости из агентства «Миррион», отмечает, что когда остается всего 10-20% нераспроданных квартир, девелоперы часто готовы снижать цены. В этом случае скидка может составлять от 3 до 10%, в зависимости от срочности продажи и финансовых нужд застройщика.

Рынок без ремонта

Интересный факт: в Москве наблюдается рост доли квартир без ремонта в новостройках. На сегодняшний день этот показатель достиг рекордных 61,1%. Это открывает дополнительные возможности для покупателей, которые готовы инвестировать в отделку и хотят сэкономить на начальной стоимости жилья.

Приобретение жилья — серьезный шаг, и знание способов получения скидок может существенно повлиять на окончательную цену квартиры. Исследуя варианты и применяя советы экспертов, россияне могут значительно сэкономить на покупке недвижимости в условиях современного рынка.

21 октября 2025, 08:26
