Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика

В условиях растущих цен на недвижимость многие россияне ищут возможности сэкономить при покупке жилья. Эксперты поделились полезными советами о том, как можно получить скидку на квартиры в новостройках.

Полная оплата сразу

Одним из самых простых способов получить скидку является полная предоплата за квартиру. По словам Екатерины Никитиной, председателя комитета Российской гильдии риелторов по межрегиональным сделкам, многие застройщики готовы снизить цену на 7-10% при условии, что покупатель оплатит всю стоимость объекта сразу. Это выгодно девелоперам, так как позволяет им быстро вернуть вложенные средства.

Ликвидность объекта

Другим важным фактором, влияющим на возможность получения скидки, является ликвидность квартиры. Например, если объект имеет сложную планировку или находится в неблагоприятном месте (например, с видом на стену соседнего дома), застройщик может предложить скидку в размере 5-7%. Особенно это касается квартир на вторых этажах с козырьками или расположенных над магазинами — их ликвидность ниже. В таких случаях скидка может достигать 15% по сравнению с аналогичными квартирами на более высоких этажах.

Торговля по типу квартиры

Покупателям угловых квартир и жилья на первых и последних этажах также стоит рассчитывать на возможность торга. Эти квартиры могут иметь свои недостатки, и застройщики могут быть готовы пойти навстречу покупателям, предлагая им более выгодные условия.

Скидки на финальных этапах строительства

Еще одним способом получить скидку является покупка квартиры на завершающих этапах строительства жилого комплекса. Ольга Хабнер, аналитик по недвижимости из агентства «Миррион», отмечает, что когда остается всего 10-20% нераспроданных квартир, девелоперы часто готовы снижать цены. В этом случае скидка может составлять от 3 до 10%, в зависимости от срочности продажи и финансовых нужд застройщика.

Рынок без ремонта

Интересный факт: в Москве наблюдается рост доли квартир без ремонта в новостройках. На сегодняшний день этот показатель достиг рекордных 61,1%. Это открывает дополнительные возможности для покупателей, которые готовы инвестировать в отделку и хотят сэкономить на начальной стоимости жилья.

Приобретение жилья — серьезный шаг, и знание способов получения скидок может существенно повлиять на окончательную цену квартиры. Исследуя варианты и применяя советы экспертов, россияне могут значительно сэкономить на покупке недвижимости в условиях современного рынка.