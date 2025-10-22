Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Среда 22 октября

11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим

Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим
113

Выбор детского питания – это задача, с которой сталкиваются все родители.

Каждый хочет, чтобы еда была не только вкусной и привлекательной для малыша, но и максимально полезной, безопасной и натуральной. Особенно важно уделить внимание мясным пюре, так как они являются основным источником белка в рационе маленьких детей.

Журнал Клео.ру провел масштабное исследование и составила рейтинг детского питания в категории "пюре из индейки» для детей от 6 месяцев. Наша цель заключалась в том, чтобы помочь родителям сделать осознанный выбор, предложив варианты, которые зарекомендовали себя как безопасные и питательные. В процессе голосования мы представили продукты, которые уже стали надежными спутниками для многих семей в вопросах прикорма.

Голосование за лучшие пюре из индейки прошло среди наших читателей — родителей, которые поделились своим опытом. В опросе участвовали более 4 тысяч мам и пап, что позволило получить объективные результаты.

По итогам голосования были выявлены лидеры:

1. Пюре Gerber Индейка — 960 голосов

2. Пюре "Тема" Индейка — 747 голосов

3. Пюре Hipp Индейка — 586 голосов

Эти результаты отражают предпочтения и опыт множества родителей. Клео.ру благодарит всех, кто принял участие в опросе.

Клео.ру предлагает не просто списки популярных товаров, а настоящую картину народных предпочтений. Рейтинги формируются на основе реального голосования, в котором участвуют тысячи людей, таких же родителей, как и вы. Это дает возможность избежать субъективности и даем возможность каждому высказать свое мнение.

Почему Клео.ру запускает рейтинги? В современном мире покупатели сталкиваются с несколькими проблемами при выборе товаров:

1. Огромный выбор: на полках магазинов множество похожих продуктов, и сложно понять, какие из них действительно качественные.

2. Недоверие к отзывам: многие рейтинги на сайтах могут быть накручены или субъективны.

3. Разрыв между популярностью и качеством: часто хит продаж не соответствует высоким стандартам качества.

Клео.ру объединяет мнения реальных пользователей, предлагая двойную проверку — сравнение того, что нравится людям, с тем, что рекомендуют эксперты. Мы обеспечиваем прозрачность процесса голосования с четкими правилами и открытыми критериями отбора. Это позволяет экономить время родителей, избавляя их от необходимости читать сотни противоречивых отзывов.

Рейтинги Клео.ру необходимы как производителям, так и покупателям. Они предоставляют честную обратную связь и помогают родителям делать разумный выбор без манипуляций.

Принять участие в голосовании может каждый желающий. Вы можете выбрать одну или несколько позиций в каждой категории и тем самым выразить свои предпочтения. Результаты голосования суммируются и формируют финальный рейтинг, доступный на сайте и в телеграм-канале.

Шоу-бизнес в Telegram

22 октября 2025, 11:17
Фото: Freepik
Клео.ру✓ Надежный источник

Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь

Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь
Волонтеры в Новокручининском поселке продемонстрировали настоящий героизм, когда им удалось спасти рысь, оказавшуюся в затруднительном положении. Инцидент стал настоящей новостью для местных жителей, о чем сообщалось в телеграм-канале "Благодар Новокручининский".

Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование

Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование
В последние годы кофе стал неотъемлемой частью жизни многих россиян, и его потребление продолжает расти.

Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя

Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя
Великий персидский поэт и философ Омар Хайям оставил нам множество мудрых изречений, среди которых особенно выделяются его мысли о счастье. В своих рубаи он подчеркивает важность момента и внутреннего состояния человека.

Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы

Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы
Кандидат медицинских наук и кардиолог Евгений Кокин из клиники академика Ройтберга "Медицина" сделал важное заявление, касающееся аритмии, возникающей после приема пищи. Он предупредил, что этот симптом может быть первым признаком серьезных нарушений в работе сердечно-сосудистой и нервной систем.

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами
Москвичей настоятельно предупреждают о новой мошеннической схеме, связанной с арендой квартир. Злоумышленники начали активно воровать объявления о сдаче жилья, что вызывает серьезные опасения у жителей столицы.

Выбор читателей

21/10ВтрВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 20/10ПндЗвездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 20/10ПндПриродные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 21/10Втр"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 20/10Пнд75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 20/10Пнд"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком