Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги

Фигуристка Евгения Медведева, известная своими выдающимися достижениями на льду, готовится к серьезной операции на обе ноги.

Спортсменка поделилась с поклонниками, что долгое время страдает от неприятного диагноза, который стал следствием её интенсивной спортивной карьеры. По словам двукратной чемпионки мира, ей диагностирована значительная деформация стоп, что вызывает постоянные боли и мешает вести активный образ жизни.

В своем блоге Евгения рассказала о том, что решение об операции далось ей нелегко. "У меня выраженный вальгус, который серьезно осложняет повседневные дела. Я не могу долго ходить, бегать или прыгать. Это последствия многолетних нагрузок в спорте, но также имеет врожденный характер", – отметила она. Проблемы со стопами стали настоящим испытанием для фигуристки, которая всегда привыкла к высокой активности и физической нагрузке.

Также Евгения поделилась, что с детства сталкивается с другой особенностью: одна нога у нее длиннее другой почти на три сантиметра. Это обстоятельство заставляет ее использовать специальные стельки только для одной ноги, что также создает дополнительные трудности. Эти проблемы со здоровьем не только влияют на ее физическую активность, но и на общее качество жизни.

Недавно фигуристка перенесла ринопластику, чтобы восстановить нос после травмы, полученной в результате столкновения с другой спортсменкой во время тренировок в Канаде. Кроме того, она открыто призналась, что установила виниры из-за проблем с зубами, вызванными остеопорозом. Эти изменения в её внешности и здоровье подчеркивают, как спорт может оставлять след на теле спортсмена.

Несмотря на все сложности, 25-летняя Медведева старается не терять оптимизма. Она реже выходит на лед, но активно занимается собой и принимает участие в различных телевизионных проектах. На шоу "Звездные танцы" она встретила танцора Ильдара Гайнутдинова, с которым у нее завязались романтические отношения. Пара недавно провела время на Мальдивах, и Евгения не скрывает своего счастья.

Сейчас фигуристка сосредоточена на подготовке к операции и восстановлении здоровья, отмечает женский журнал Клео.ру. Она понимает, что этот шаг необходим для того, чтобы вернуться к полноценной жизни и снова наслаждаться любимым спортом. Евгения надеется, что после хирургического вмешательства сможет избавиться от болей и вернуться к активным тренировкам.