Ежедневное употребление орехов снижает риск деменции – гастроэнтеролог

Деменция – это серьезное заболевание, которое затрагивает миллионы людей по всему миру.

С возрастом риск развития когнитивных нарушений увеличивается, и поэтому важно искать доступные способы их профилактики. Недавние исследования показывают, что простые изменения в рационе питания могут значительно снизить риск деменции. Одним из таких изменений является ежедневное употребление орехов.

Гастроэнтеролог Саурабх Сетхи отметил, что ежедневное потребление всего 30 граммов несоленых орехов может снизить риск деменции на 17%. Орехи являются источником множества полезных веществ, таких как антиоксиданты, минералы, жирные кислоты и клетчатка. Эти компоненты играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга, отмечает издание Daily Mirror.

Антиоксиданты защищают клетки от окислительного стресса, который может повреждать нейроны и способствовать развитию деменции. Минералы, такие как магний и цинк, важны для нормального функционирования нервной системы. Жирные кислоты, особенно омега-3, способствуют улучшению обменных процессов в мозге и поддерживают когнитивные функции. Клетчатка, в свою очередь, помогает поддерживать нормальное пищеварение и уровень сахара в крови.

По словам Сетхи, регулярное употребление орехов способствует снижению воспалительных процессов в организме, что также является важным фактором в профилактике деменции. Воспаление может негативно сказываться на здоровье мозга и ускорять процессы старения. Кроме того, орехи помогают поддерживать нормальное артериальное давление и уровень холестерина, что также важно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с когнитивными нарушениями.

Важно отметить, что эффект от употребления орехов будет заметен только при условии сбалансированного питания. Орехи не являются универсальным средством от деменции; они лишь часть более широкой картины здорового образа жизни.

Ранее эндокринолог Максим Кузнецов развенчал миф о том, что правильное питание обязательно должно быть дорогим. Он подчеркнул, что многие доступные продукты обладают высоким уровнем полезных свойств. Например, скумбрия и сельдь могут быть не менее полезными, чем более дорогие сорта рыбы, такие как форель. Печень трески также является отличной альтернативой деликатесам вроде икры.

Включение орехов в ежедневный рацион может стать простым и доступным способом снижения риска деменции. Однако важно помнить, что здоровье мозга зависит не только от одного продукта, но и от общего подхода к питанию и образу жизни.

Поддержание сбалансированной диеты, физическая активность и отказ от вредных привычек — все это играет важную роль в профилактике когнитивных нарушений. Таким образом, небольшие изменения в рационе могут иметь значительное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.