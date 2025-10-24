Юрист подробно рассказала, как избежать потери наследства при наличии завещания

Завещание – это документ, который должен обеспечивать передачу имущества после смерти его владельца. Однако, несмотря на наличие завещания, нередко возникают ситуации, когда наследники остаются без наследства. Юрист Алина Лактионова объясняет, как защитить свои права и избежать неприятных сюрпризов.

Причины потери наследства

Существует несколько причин, по которым человек может не получить то, что ему причитается по завещанию. Одна из основных причин — оспаривание завещания другими наследниками. Обычно это происходит, если кто-то из родственников заявляет, что завещатель был недееспособен на момент составления документа или что завещание было составлено с нарушениями. Такие случаи требуют судебного разбирательства, и часто результат оказывается неожиданным для указанных в завещании лиц.

Правильное оформление завещания

Чтобы минимизировать риски оспаривания завещания, необходимо правильно его оформить. Алина Лактионова рекомендует провести видеофиксацию процесса составления документа. Это может служить доказательством того, что завещатель был в здравом уме и трезвой памяти. Также важно помнить, что закон запрещает присутствие будущих наследников при удостоверении завещания, что может стать дополнительной гарантией его легитимности, отмечает KamchatkaMedia.ru.

Кроме того, особенно если завещание составляет пожилой человек, целесообразно заранее получить медицинское заключение о его психическом состоянии. Это поможет подтвердить дееспособность завещателя и снизит вероятность оспаривания.

Сроки принятия наследства

После смерти наследодателя у наследников есть шесть месяцев для принятия наследства. Если этот срок пропущен, восстановить его можно только через суд. Однако суды часто не принимают в расчет такие причины, как пребывание за границей или длительное отсутствие общения с завещателем. Поэтому важно не затягивать с принятием наследства.

Обязательные наследники

Даже если вы указаны в завещании, ваше наследство может быть сокращено. По закону обязательные наследники — это нетрудоспособные дети, родители или супруги наследодателя. Им полагается определенная доля имущества, независимо от содержания завещания. Если такие наследники существуют, их доля будет выделена из общего наследства, даже если они не упомянуты в завещании.