Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование

Согласно данным аналитической компании "Нильсен", в России наблюдается заметное снижение продаж молочной продукции.

Согласно данным аналитической компании "Нильсен", в России наблюдается заметное снижение продаж молочной продукции. В период с сентября 2024 года по август 2025 года розничные продажи в натуральном выражении упали на 2,8%. Это падение стало более выраженным по сравнению с предыдущими месяцами: в мае снижение оценивалось всего в 1,2%. Такой тренд вызывает беспокойство среди производителей и экспертов, так как молочная продукция традиционно занимает важное место в рационе россиян.

Одной из главных причин отказа россиян от молочных продуктов является резкий рост цен. В последние месяцы стоимость молочной продукции увеличилась на значительные проценты — от 6,7% до 24,6%. Наибольшее подорожание наблюдается у молочных десертов, густых йогуртов и гранулированного творога, где цены выросли более чем на 20%. В то же время простокваша, молоко с соком и плавленый сыр подорожали в меньшей степени.

По данным экспертов, наиболее сильное падение продаж наблюдается у масла и маргарина (минус 11,2%) и ультрапастеризованного молока (минус 11,1%). Эти продукты становятся менее доступными для потребителей, что приводит к снижению их покупательского интереса.

Директор центра компетенций в АПК "Рексофт Консалтинг" Андрей Кучеров отмечает, что повышение цен связано с увеличением себестоимости молочной продукции и изменениями в потребительском спросе. Потребители начинают переключаться на более дешевые альтернативы, что приводит к уменьшению частоты покупок. Это явление может быть связано с общим экономическим состоянием страны и ростом инфляции, что заставляет людей более внимательно относиться к своим расходам.

Эксперты не ожидают улучшения ситуации на рынке молочной продукции до конца 2025 года. В лучшем случае снижение продаж может составить 2-3%. Однако стоит отметить, что благодаря господдержке молочной отрасли производители смогли нарастить объемы производства. Это может ограничить дальнейший рост цен за счет конкуренции на рынке.

На фоне изменения спроса также сокращается количество супермаркетов и гипермаркетов. Ретейлеры все чаще открывают магазины формата жестких дискаунтеров, которые предлагают низкие цены и ограниченный ассортимент товаров. Эти «магазины для бедных» становятся популярными среди населения, стремящегося сократить расходы на продукты питания.

Снижение продаж молочной продукции в России связано с ростом цен и изменениями в потребительских предпочтениях. Экономическая ситуация заставляет россиян искать более доступные альтернативы, что приводит к падению интереса к традиционным молочным товарам. Ожидается, что рынок останется под давлением до конца 2025 года, но поддержка со стороны государства может помочь смягчить последствия этого кризиса.