Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование

Четверг 23 октября

00:29Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование 21:26Осторожно, Филиппов день! 7 вещей, которые нельзя делать 24 октября, чтобы не навлечь беду 20:477 "красных флагов" за рулем: если заметили хоть один – немедленно остановитесь 19:36Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? 18:37Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона 17:16Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление 16:41Устрицы без паники: как есть морепродукты, чтобы сойти за своего в любом ресторане 15:39"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения 13:22В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей 12:5442-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом 11:54Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование 11:36Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 11:27Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги 10:42Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья 09:51В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты 09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах 06:25Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон 03:38Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить 00:14С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться 21:02Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 20:05Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 19:24Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений 18:46Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье 17:42"Рубли и золото": замминистра финансов дал россиянам четкий совет по хранению денег 16:32Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев 15:38Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования 13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря
Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование

Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование
88

Согласно данным аналитической компании "Нильсен", в России наблюдается заметное снижение продаж молочной продукции.

Согласно данным аналитической компании "Нильсен", в России наблюдается заметное снижение продаж молочной продукции. В период с сентября 2024 года по август 2025 года розничные продажи в натуральном выражении упали на 2,8%. Это падение стало более выраженным по сравнению с предыдущими месяцами: в мае снижение оценивалось всего в 1,2%. Такой тренд вызывает беспокойство среди производителей и экспертов, так как молочная продукция традиционно занимает важное место в рационе россиян.

Одной из главных причин отказа россиян от молочных продуктов является резкий рост цен. В последние месяцы стоимость молочной продукции увеличилась на значительные проценты — от 6,7% до 24,6%. Наибольшее подорожание наблюдается у молочных десертов, густых йогуртов и гранулированного творога, где цены выросли более чем на 20%. В то же время простокваша, молоко с соком и плавленый сыр подорожали в меньшей степени.

По данным экспертов, наиболее сильное падение продаж наблюдается у масла и маргарина (минус 11,2%) и ультрапастеризованного молока (минус 11,1%). Эти продукты становятся менее доступными для потребителей, что приводит к снижению их покупательского интереса.

Директор центра компетенций в АПК "Рексофт Консалтинг" Андрей Кучеров отмечает, что повышение цен связано с увеличением себестоимости молочной продукции и изменениями в потребительском спросе. Потребители начинают переключаться на более дешевые альтернативы, что приводит к уменьшению частоты покупок. Это явление может быть связано с общим экономическим состоянием страны и ростом инфляции, что заставляет людей более внимательно относиться к своим расходам.

Эксперты не ожидают улучшения ситуации на рынке молочной продукции до конца 2025 года. В лучшем случае снижение продаж может составить 2-3%. Однако стоит отметить, что благодаря господдержке молочной отрасли производители смогли нарастить объемы производства. Это может ограничить дальнейший рост цен за счет конкуренции на рынке.

На фоне изменения спроса также сокращается количество супермаркетов и гипермаркетов. Ретейлеры все чаще открывают магазины формата жестких дискаунтеров, которые предлагают низкие цены и ограниченный ассортимент товаров. Эти «магазины для бедных» становятся популярными среди населения, стремящегося сократить расходы на продукты питания.

Снижение продаж молочной продукции в России связано с ростом цен и изменениями в потребительских предпочтениях. Экономическая ситуация заставляет россиян искать более доступные альтернативы, что приводит к падению интереса к традиционным молочным товарам. Ожидается, что рынок останется под давлением до конца 2025 года, но поддержка со стороны государства может помочь смягчить последствия этого кризиса.

24 октября 2025, 00:29
Фото: Freepik
