Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования

Проблема детского диабета второго типа приобретает угрожающие масштабы.



Если раньше сахарный диабет считался исключительно взрослым заболеванием, то сегодня он стремительно распространяется среди молодых пациентов. Всего за пару десятилетий частота постановки такого диагноза увеличилась почти в двадцать раз — с 1—2% до 24—45%, причем средний возраст начала заболевания составляет всего 13 лет, сообщает RidLife.

Специалисты связывают рост заболеваемости диабетом второго типа среди молодежи с несколькими факторами: наследственность, неправильное питание и низкая физическая активность. Но недавнее исследование, проведенное учеными из Медицинского колледжа имени Чарльза Э. Шмидта при Университете Флориды, показывает, что существенный вклад вносит еще один аспект — социально-физическое окружение, в котором воспитывается ребенок.

Используя обширные данные Национального обследования здоровья детей за период с 2016 по 2020 год, исследователи рассмотрели широкий спектр факторов окружающей среды, влияющих на здоровье детей. Анализировались не только привычные критерии вроде рациона и уровня физической активности, но и детали социальной и физической инфраструктуры районов проживания: безопасность улиц, доступность парков и зеленых зон, финансовое положение семьи и доступ к продуктовым ресурсам.

Выяснилось, что хотя в младшей возрастной группе до пяти лет случаи диабета были редкими и относительно стабильными, распространенность заболевания в целом сильно зависела от особенностей местности, в которой жили дети. Ключевым открытием стало обнаружение неожиданной связи между близостью детской библиотеки и высоким риском диабета. Казалось бы, библиотека должна стимулировать интеллектуальное развитие, однако выяснилось обратное: ее присутствие коррелирует с низким уровнем озелененности территорий и ограниченностью возможностей для активного отдыха, способствуя развитию малоподвижного образа жизни.

Доктор Лиа Сакка, возглавлявшая проект, подчеркнула важность наличия доступной инфраструктуры для занятий спортом и прогулок: «Такие элементы среды, как зеленые зоны, дорожки и спортивные площадки, способствуют повышению двигательной активности детей, уменьшая риск хронических болезней».

Кроме того, наблюдения показали ухудшение качества городской среды в исследуемый период: увеличилось количество грязи, актов вандализма и других негативных явлений. Параллельно росло число семей, участвующих в социальных программах помощи, таких как программы продовольственного снабжения и бесплатные школьные завтраки. Хотя эти меры облегчают финансовую нагрузку, они зачастую не улучшают качество питания, приводя к росту потребления обработанной пищи, богатой сахарами и насыщенными жирами, что способствует развитию диабета.

Итоговые выводы ученых указывают на необходимость комплексного подхода к профилактике диабета у детей. Недостаточно следить только за питанием и активностью каждого отдельного ребенка — важно создавать среду, поддерживающую здоровый образ жизни всей семьи и сообщества.

Это исследование подчеркивает значимость городского планирования и социальной политики в деле защиты здоровья молодого поколения. Улучшение условий жизни и создание здоровой городской среды должно стать приоритетом для правительств всех уровней власти, поскольку будущее наших детей зависит от тех решений, которые мы принимаем сегодня.