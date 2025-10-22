Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования

Если раньше сахарный диабет считался исключительно взрослым заболеванием, то сегодня он стремительно распространяется среди молодых пациентов. Всего за пару десятилетий частота постановки такого диагноза увеличилась почти в двадцать раз — с 1—2% до 24—45%, причем средний возраст начала заболевания составляет всего 13 лет, сообщает RidLife.
Специалисты связывают рост заболеваемости диабетом второго типа среди молодежи с несколькими факторами: наследственность, неправильное питание и низкая физическая активность. Но недавнее исследование, проведенное учеными из Медицинского колледжа имени Чарльза Э. Шмидта при Университете Флориды, показывает, что существенный вклад вносит еще один аспект — социально-физическое окружение, в котором воспитывается ребенок.
Используя обширные данные Национального обследования здоровья детей за период с 2016 по 2020 год, исследователи рассмотрели широкий спектр факторов окружающей среды, влияющих на здоровье детей. Анализировались не только привычные критерии вроде рациона и уровня физической активности, но и детали социальной и физической инфраструктуры районов проживания: безопасность улиц, доступность парков и зеленых зон, финансовое положение семьи и доступ к продуктовым ресурсам.
Выяснилось, что хотя в младшей возрастной группе до пяти лет случаи диабета были редкими и относительно стабильными, распространенность заболевания в целом сильно зависела от особенностей местности, в которой жили дети. Ключевым открытием стало обнаружение неожиданной связи между близостью детской библиотеки и высоким риском диабета. Казалось бы, библиотека должна стимулировать интеллектуальное развитие, однако выяснилось обратное: ее присутствие коррелирует с низким уровнем озелененности территорий и ограниченностью возможностей для активного отдыха, способствуя развитию малоподвижного образа жизни.
Доктор Лиа Сакка, возглавлявшая проект, подчеркнула важность наличия доступной инфраструктуры для занятий спортом и прогулок: «Такие элементы среды, как зеленые зоны, дорожки и спортивные площадки, способствуют повышению двигательной активности детей, уменьшая риск хронических болезней».
Кроме того, наблюдения показали ухудшение качества городской среды в исследуемый период: увеличилось количество грязи, актов вандализма и других негативных явлений. Параллельно росло число семей, участвующих в социальных программах помощи, таких как программы продовольственного снабжения и бесплатные школьные завтраки. Хотя эти меры облегчают финансовую нагрузку, они зачастую не улучшают качество питания, приводя к росту потребления обработанной пищи, богатой сахарами и насыщенными жирами, что способствует развитию диабета.
Итоговые выводы ученых указывают на необходимость комплексного подхода к профилактике диабета у детей. Недостаточно следить только за питанием и активностью каждого отдельного ребенка — важно создавать среду, поддерживающую здоровый образ жизни всей семьи и сообщества.
Это исследование подчеркивает значимость городского планирования и социальной политики в деле защиты здоровья молодого поколения. Улучшение условий жизни и создание здоровой городской среды должно стать приоритетом для правительств всех уровней власти, поскольку будущее наших детей зависит от тех решений, которые мы принимаем сегодня.