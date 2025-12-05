Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Пятница 5 декабря

Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир

Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир
176

4 декабря мир кино понёс тяжелую утрату: ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава, известный своей яркой ролью Шан Цзуна в культовом фильме "Мортал Комбат".

Актер ушел из жизни в своем доме в Санта-Барбаре от осложнений после инсульта. Ему было 75 лет.

Уникальная карьера

Кэри-Хироюки Тагава родился в Токио и с ранних лет проявлял интерес к искусству. Его отец был американским военным, а мать — японской актрисой, что предопределило его дальнейшую судьбу. После переезда семьи в Соединенные Штаты в 1955 году, Кэри начал развивать свою карьеру в актерском мастерстве. Он быстро нашел свою нишу, став мастером исполнения ролей антагонистов в боевиках и фантастических фильмах. Его харизма и талант сделали его одним из самых запоминающихся злодеев в кино.

Широкую известность ему принесли образы коварного колдуна Шан Цзуна в "Мортал Комбат" и могущественного Хэйхати Мисимы в серии игр и фильмов Tekken. Эти роли сделали его культовой фигурой среди поклонников жанра. Однако его творчество не ограничивалось только этими проектами: Тагава также снялся в таких значимых фильмах, как "Хатико: Самый верный друг", "Малыш", "Разборки в маленьком Токио" и "Мемуары Гейши". На телевидении он также оставил свой след, участвуя в популярных сериалах, таких как "Человек в высоком замке", "Звездные врата: ЗВ-1" и "Вавилон 5".

Связь с Россией

Кэри-Хироюки Тагава имел особую связь с Россией. В 2015 году он принял православное крещение и получил имя Пантелеимон, что свидетельствовало о его глубоком уважении к русской культуре и традициям. В 2016 году он официально стал гражданином Российской Федерации, что ещё больше укрепило его связь с этой страной. Эта связь была ярко выражена в его участии в различных проектах, включая телеведущие передачи, такие как "Давай поженимся" в 2010 году.

Наследие

Уход Кэри-Хироюки Тагава стал утратой не только для его близких и поклонников, но и для всей индустрии развлечений. Его уникальные роли и харизма будут жить в памяти зрителей ещё долгое время. Актер оставил яркий след в мире кино, и его вклад в развитие жанра будет оценён по достоинству. Кэри-Хироюки Тагава навсегда останется в сердцах тех, кто любил его творчество и восхищался его талантом.

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2025, 10:03
Фото: Freepik
Variety✓ Надежный источник

