Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Вторник 2 декабря

21:30"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики 20:40Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 20:05Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча 18:47"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму 17:23Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 16:36Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности 16:04"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре 14:55Агата Муцениеце в третий раз стала мамой 13:09Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец" 13:04Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка 12:12Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег 10:53Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор 10:03Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими 08:59Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи 06:46Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера 03:10Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование 00:18Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре 21:08Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие 20:09Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 19:26Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали" 18:14Этот полезный продукт поможет легко сбросить вес: но есть нюанс 17:37ЭКО не поможет: доктор Мясников назвал идеальный возраст женщин для беременности и родов 16:34Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала 15:36Главная ошибка худеющих: почему такая тренировка мешает сжигать жир 13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама 12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент 10:05Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 08:4077-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 06:38Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год 03:245 уютных детективов с интригующим сюжетом 00:57Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 16:072026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены 14:35Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий 12:0762-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два 10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики

"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики
127

Мировое научное сообщество бьет тревогу.

Масштабное исследование с участием более 1,5 миллиона человек установило прямую связь между употреблением энергетических напитков и риском суицидальных мыслей и попыток. Результаты настолько серьезны, что специалисты настаивают на жестких ограничениях для взрослых и полном запрете для несовершеннолетних, сообщает доктор Александр Мясников в своем ТГ-канале.

Цифры, которые не оставляют выбора

Мета-анализ 17 научных исследований, охвативший данные 68 000 подростков, дал шокирующие результаты. Даже минимальное потребление энергетиков резко повышает риски для психического здоровья:

  • Всего полбанки в месяц — и риск суицидальных мыслей возрастает на 37%.
  • 5-10 банок ежемесячно — риск удваивается, достигая показателя в 106%.
  • Более 10 банок — вероятность трагедии увеличивается почти в три раза.

Это не предположения и не единичные наблюдения. Это результат глобального анализа медицинских данных, охватившего полтора миллиона участников из разных стран мира.

Кто в зоне особого риска

Исследование выявило наиболее уязвимые группы:

Молодые люди и подростки — их психика находится в стадии формирования, что делает ее особенно чувствительной к воздействию стимуляторов.

Мужчины — они чаще употребляют энергетики и демонстрируют более высокие показатели риска.

Люди с психическими расстройствами — для них даже небольшие дозы могут стать критическими.

Особую тревогу вызывает факт, что потребление энергетиков редко бывает изолированным. Как правило, оно сочетается с курением, употреблением алкоголя и других психоактивных веществ, что многократно усиливает негативный эффект.

Почему энергетики так опасны

Распространенное заблуждение — считать энергетические напитки просто крепким кофе. На самом деле это гремучая смесь веществ, каждое из которых влияет на психику:

  • Гигантские дозы кофеина в сочетании с дополнительными стимуляторами вроде таурина создают мощный удар по нервной системе.
  • Резкий выброс адреналина провоцирует тревожность, панические атаки и бессонницу.
  • Экстремально высокое содержание сахара нарушает регуляцию уровня глюкозы в крови, что ведет к перепадам настроения, раздражительности и депрессивным состояниям.
  • Эффект "американских горок" — после краткого прилива энергии наступает глубокий спад, усиливающий депрессию.

Подростки, регулярно употребляющие энергетики, с большей вероятностью начинают курить, пить алкоголь и экспериментировать с наркотиками. Все эти факторы вместе создают мощнейший триггер для развития психических расстройств и суицидальных наклонностей.

Научная осторожность и очевидные факты

Ученые справедливо отмечают необходимость дальнейших исследований для установления точных причинно-следственных связей. Что первично — психическое расстройство, заставляющее человека искать стимуляторы, или сами энергетики провоцируют ментальные проблемы?

Однако даже при такой научной осторожности факты остаются фактами: статистическая связь между употреблением энергетиков и ухудшением психического здоровья неоспорима. Влияние этих напитков на причину или обострение ментальных проблем доказано многочисленными исследованиями.

Что делать прямо сейчас

Рекомендации специалистов предельно просты и понятны:

Для родителей: полностью исключить энергетические напитки из рациона детей и подростков. Ни одна банка не стоит риска для психического здоровья ребенка.

Для взрослых: максимально ограничить или полностью отказаться от употребления энергетиков, особенно если есть склонность к тревожности или депрессии.

Для людей с психическими расстройствами: категорически избегать любых энергетических напитков — они могут стать критическим фактором обострения состояния.

Для общества: поддержать инициативы по законодательному ограничению продажи энергетиков несовершеннолетним и усилению контроля за их составом и рекламой.

Энергетические напитки — это не безобидный способ взбодриться. Это потенциальная угроза психическому здоровью, особенно для молодых людей. Когда даже полбанки в месяц повышает риск суицидальных мыслей более чем на треть, разговоры о личном выборе теряют смысл.

Шоу-бизнес в Telegram

2 декабря 2025, 21:30
Фото: freepik.com
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

По теме

Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток

Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле

Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете

Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете
Дело не только в малоподвижном образе жизни. Вы считаете калории, ходите в зал, но вес стоит на месте? Возможно, виноват не ваш рацион, а то, что вы держите в руках прямо сейчас.

Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча

Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча
Звезды приготовили сюрприз: для кого-то декабрь станет месяцем страсти, признаний и долгожданной встречи. Узнайте, попали ли вы в список счастливчиков. Последний месяц года традиционно считается временем чудес и исполнения желаний.

"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму

"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму
Депутат Госдумы направил официальное приглашение певице Ларисе Долиной на круглый стол, посвященный мошенничеству на рынке недвижимости. "Я ей направил официальное приглашение принять участие в круглом столе по проблемам мошенничества на рынке недвижимости", — заявил депутат Дмитрий Свищев в своем телеграм-канале.

Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью

Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью
Чтобы не обидеть символ года и привлечь удачу, важно знать, какие блюда и продукты лучше исключить из праздничного меню. Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади по восточному календарю.

Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности

Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала симптомы, при которых нужно немедленно обращаться к специалисту – они могут указывать на серьезное заболевание. В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева рассказала о трех признаках мочекаменной болезни, которые требуют срочного визита к врачу.

Выбор читателей

01/12ПндПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала 01/12ПндПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 01/12Пнд77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 01/12ПндГастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 01/12ПндБорющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали" 01/12ПндПересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом