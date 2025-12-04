Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство

Шоу "Битва экстрасенсов" годами приковывало к экранам миллионы зрителей, заставляя одних верить в чудо, а других – искать подвох.



Иллюзионист Сергей Сафронов, который 15 лет был бессменным ведущим и скептиком проекта, сделал сенсационное заявление: настоящих экстрасенсов не существует.

15 лет в поисках чуда

По словам Сафронова, за все время работы на проекте ему так и не удалось встретить ни одного человека с реальными паранормальными способностями. Он утверждает, что все, кого зрители видели на экране, — не более чем актеры, играющие свою роль.

Это заявление могло бы показаться голословным, если бы не один личный и очень веский аргумент, которым поделился ведущий.

Главный аргумент: проверка смертельной болезнью

Некоторое время назад Сергей Сафронов боролся с онкологическим заболеванием. По его словам, на момент съемок очередных выпусков у него была уже вторая стадия рака. Находясь на площадке, он решил провести собственный эксперимент.

"Общался с участниками шоу, просил их рассказать о моей жизни и будущем испытании", — вспоминает иллюзионист.

Результат оказался нулевым. Ни один из "магов" и "ясновидящих", которые якобы видят людей насквозь и заглядывают в будущее, не смог разглядеть то, что происходило с ведущим здесь и сейчас. Никто не упомянул о его болезни, не почувствовал смертельную угрозу.

Этот жестокий, но честный эксперимент стал для Сафронова последней каплей и окончательным подтверждением его многолетних наблюдений. Если люди, претендующие на звание сильнейших экстрасенсов страны, не способны увидеть серьезную болезнь у человека, стоящего в двух метрах от них, то о каких сверхспособностях может идти речь?

Таким образом, откровение ведущего превращает мистическое реалити-шоу в обычное театральное представление, где главную роль играют не потусторонние силы, а хорошо прописанный сценарий.