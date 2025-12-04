Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство

Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Четверг 4 декабря

16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде 03:16Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты 00:22Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя 21:30"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики 20:40Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 20:05Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча 18:47"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму 17:23Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 16:36Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности 16:04"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре 14:55Агата Муцениеце в третий раз стала мамой 13:09Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец" 13:04Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка 12:12Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег 10:53Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор 10:03Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими 08:59Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи 06:46Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера 03:10Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование 00:18Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре 21:08Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие 20:09Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 19:26Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали" 18:14Этот полезный продукт поможет легко сбросить вес: но есть нюанс 17:37ЭКО не поможет: доктор Мясников назвал идеальный возраст женщин для беременности и родов
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство

Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство
133

Шоу "Битва экстрасенсов" годами приковывало к экранам миллионы зрителей, заставляя одних верить в чудо, а других – искать подвох.

Иллюзионист Сергей Сафронов, который 15 лет был бессменным ведущим и скептиком проекта, сделал сенсационное заявление: настоящих экстрасенсов не существует.

15 лет в поисках чуда

По словам Сафронова, за все время работы на проекте ему так и не удалось встретить ни одного человека с реальными паранормальными способностями. Он утверждает, что все, кого зрители видели на экране, — не более чем актеры, играющие свою роль.

Это заявление могло бы показаться голословным, если бы не один личный и очень веский аргумент, которым поделился ведущий.

Главный аргумент: проверка смертельной болезнью

Некоторое время назад Сергей Сафронов боролся с онкологическим заболеванием. По его словам, на момент съемок очередных выпусков у него была уже вторая стадия рака. Находясь на площадке, он решил провести собственный эксперимент.

"Общался с участниками шоу, просил их рассказать о моей жизни и будущем испытании", — вспоминает иллюзионист.

Результат оказался нулевым. Ни один из "магов" и "ясновидящих", которые якобы видят людей насквозь и заглядывают в будущее, не смог разглядеть то, что происходило с ведущим здесь и сейчас. Никто не упомянул о его болезни, не почувствовал смертельную угрозу.

Этот жестокий, но честный эксперимент стал для Сафронова последней каплей и окончательным подтверждением его многолетних наблюдений. Если люди, претендующие на звание сильнейших экстрасенсов страны, не способны увидеть серьезную болезнь у человека, стоящего в двух метрах от них, то о каких сверхспособностях может идти речь?

Таким образом, откровение ведущего превращает мистическое реалити-шоу в обычное театральное представление, где главную роль играют не потусторонние силы, а хорошо прописанный сценарий.

Шоу-бизнес в Telegram

4 декабря 2025, 16:03
Сергей Сафронов. Фото: Youtube /@HEATshowbiz
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые скандальные экстрасенсы

Иранский ясновидящий Мехди Эбрагими Вафа победил в третьем сезоне "Битвы экстрасенсов". Он искренне удивился словам Пореченкова, потому что актер якобы обращался к магу за помощью.
Триумфатор пятого сезона проекта Лилия Хегай не раз признавалась, что страдала от алкогольной и никотиновой зависимостей. Она даже на съемках во время работы дымила как паровоз.
Александр Литвин благодаря сильным сверхспособностям завоевал хрустальную руку в шестом сезоне.
Одной из самых скандальных участниц "Битвы" считается Джулия Ванг. До проекта блондинка якобы работала актрисой и парикмахером, поэтому Катя Гордон публично обвинила ее в шарлатанстве.
Что бы там ни судачили о Ванг, к ее услугам за помощью обратились некоторые знаменитости, например Виктория Боня.
Алексей Похабов получил золото седьмого созыва.
Строгая черная ведьма Виктория Райдос вырвала победу у Мэрилин Керро в 16 сезоне шоу.
Виктория много часов проводит на кладбищах, заряжаясь энергией от умерших.
Мэрилин Керро три сезона билась за хрустальную руку, но ее каждый раз обходили на финише более сильные или везучие конкуренты.
"Так и до пенсии можно ходить", - как-то раз с иронией поддела Мэрилин ее соперница Надежда Шевченко, тоже проигравшая в итоге.
Иногда от слов победителя 17-й "Битвы экстрасенсов" Свами Даши у ведущего шоу Марата Башарова волосы на голове вставали дыбом.
Свами - это не часть псевдонима, а нечто вроде почетного титула. Им награждают людей, обладающих мастерством йога, а переводится этот титул как "свободный от чувств" или "владеющий собой".
Большим скандалом в Сети обернулось участие в проекте звезды соцсетей Пахома. Мужчину называют интернет-шутом, поэтому в какой-то момент он громко хлопнул дверью.
Проигравшая Джулии Ванг ведьма Татьяна Ларина обрела любовь с другим участником "Битвы" Юлием Миткевичем-Далецким.
Победитель 14-й "Битвы" Александр Шепс обошел в финале Мэрилин Керро. Вместо хрустальной руки маг отдал красавице свое сердце.
Триумфатор девятого сезона Наталья Бантеева призналась как-то раз, что сидела в тюрьме. И вообще эту суровую ведьму из Санкт-Петербурга многие боятся.
Трагически оборвалась жизнь скандально известной финалистки "Битвы" Илоны Новоселовой. Девушка нечаянно выпала с шестого этажа и разбилась насмерть.
Рыжеволосая Николь Кузнецова известна тем, что не может говорить из-за операции на горле. Она работает вместе с темпераментной Зулией Раджабовой, победившей во втором сезоне шоу.

По теме

Иллюзионист Сафронов поддержал идею создания инновационного цирка в Москве

Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает

Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает
39-летняя певица Глюкоза, известная своим ярким стилем и запоминающимися хитами, недавно поделилась подробностями о реакции своего мужа на ее новый имидж. Артистка рассказала о своих изменениях в образе и о том, как они повлияли на ее личную жизнь.

Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился

Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился
На платформе Reddit пользователь с ником AmaraMehdi поделился своей неловкой историей, которая произошла во время онлайн-совещания. В ходе важной конференции, где собрались почти пятьдесят сотрудников, юзер случайно включил микрофон и камеру, что привело к весьма неловкой ситуации.

Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда

Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда
В Лос-Анджелесе федеральный суд вынес приговор врачу Сальвадору Пласенсии, который был признан виновным в незаконной продаже кетамина актеру Мэттью Перри, известному по роли в сериале "Друзья". Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет тюремного заключения, что стало первым осуждением среди фигурантов дела об уходе актера.

В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет

В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет
Лолита впервые за десять лет спустилась в московское метро. Это поворотное событие вызвало бурю эмоций как у нее самой, так и у ее поклонников. В своем личном блоге артистка поделилась своими переживаниями, объяснив, что вынуждена была выбрать подземный транспорт из-за пробок на дорогах.

Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями

Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями
Вопрос шумных соседей становится все более актуальным для россиян, особенно в условиях многоквартирных домов, где звукоизоляция зачастую оставляет желать лучшего. Адвокат Станислав Рыбчинский отметил, что в России нет единого законодательного акта, который бы регулировал уровень шума.

Выбор читателей

03/12СрдСнял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 03/12Срд"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 02/12ВтрЧто ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 02/12ВтрВрачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 02/12ВтрАстролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча 02/12Втр"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму