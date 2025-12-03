Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя

В Новосибирске произошел трогательный случай. Местная жительница проявила мужество и доброту, спасая краснокнижную неясыть, ставшую жертвой нападения стаи ворон.

Женщина заметила хищника в сквере рядом с улицей Полевой. Неясыть выглядела крайне истощенной и не могла самостоятельно защищаться от агрессивных воробьиных. Подходя к птице, она осознала, что не может оставить ее в бедственном положении и решила взять ситуацию в свои руки. С осторожностью она подобрала неясыть и отнесла ее к себе домой, понимая, что только так сможет спасти жизнь этому удивительному созданию.

После того как женщина доставила птицу в свой дом, она обратилась за помощью к волонтерам «Центра реабилитации диких животных». Специалисты центра сразу же провели осмотр неясыти и, к счастью, не обнаружили у нее серьезных травм. Однако вес птицы составил всего 700 граммов — это свидетельствовало о сильном истощении и необходимости срочной помощи. Орнитологи предположили, что самец уральской неясыти, возможно, уже долгое время не мог охотиться из-за недостатка сил и был вынужден искать легкую добычу в городе, что и привело к его нападению со стороны ворон.

Понимая серьезность ситуации, местный орнитолог взял на себя ответственность за восстановление здоровья хищника. В течение трех дней сова находилась под наблюдением. За это время она смогла восстановить силы и даже начала проявлять характер — бросалась на орнитолога, когда та приближалась к вольеру. Это поведение свидетельствовало о том, что птица чувствует себя лучше и готова вернуться к жизни в дикой природе.

Когда неясыть окрепла и набрала необходимый вес, специалисты решили выпустить ее на свободу. Этот момент стал настоящим праздником для всех, кто принимал участие в спасении хищника. Птица, расправив крылья, взмыла в небо, оставляя позади заботы и опасности городской жизни.